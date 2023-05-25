老牌豪宅｜陽明山莊千呎兩房2200萬沽　呎價低見2.1萬創五年新低

傳統老牌豪宅屋苑大潭陽明山莊，錄得低價成交個案。陽明山莊一伙逾千呎的兩房戶以2,200萬元易手，成交呎價僅約21,338元，呎價創屋苑近5年新低紀錄，更低於近年不少九龍區新樓盤的開價。



香港置業分行分區董事林子溢表示，上述成交為陽明山莊5座低層35室單位，實用面積約1,031平方呎，屬兩房一套間隔，向東望全山景。

據悉，單位以2,400萬元放盤約2年，近日獲外區客接洽。新買家鍾情屋苑私隱度高，加上屋苑配套及單位質素，故睇樓兩次即決定購入自用，以2,200萬元承接上址，折合呎價為21,338元。他又指出，是次成交呎價低至21,338元，創該屋苑過去5年來的新低水平，直言屬於「九龍價」。

代理：成交呎價2.13萬屬「九龍價」

事實上，在5月中開價的何文田站上蓋項目瑜一第IA期項目瑜一．天海，首批90伙，折實平均呎價亦高達26,718元。

同座面積相若單位 兩個月前作價2630萬

翻查網上銀行估價資料，上述單位滙豐銀行估價為2,237萬元，反映成交價貼近估價。至於原業主早於2000年11月以約868萬元購入上述物業，持貨23年轉手帳面獲利1,332萬元，物業升值1.5倍。

而對上一次，屋苑同座中層39室單位於2023年3月以2,630萬元成交，實用面積約為1,045平方呎，折合實用呎價為25,167元。