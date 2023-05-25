萬聖節雙屍案嘉薈軒樓下單位　齊頭1000萬沽　八年實蝕3球離場

曾發生萬聖節雙屍兇殺案的灣仔嘉薈軒，相關事故樓層樓下一層新近錄得蝕讓成交個案，一伙實用面積近600平方呎的單位，以1,000萬元沽出，較8年前買入價帳面貶值180萬元或15%，更低於2009年的作價。計及其他使費，蝕讓金額更接近「三球」。



上述成交單位為嘉薈軒高層單號室，實用面積593平方呎，原則兩房間隔，在去年4月已推出放盤，叫價1,350萬元，惟一直未獲承接。直至今年4月底，該單位終以1,000萬元沽出，累減350萬元，成交呎價16,863元。

較2009年成交價更低10萬

原業主於2015年12月以1,180萬元買入上述單位，是次轉手帳面蝕180萬元或15.3%，計及買入時的稅款88.5萬元，以買賣兩次的佣金支出，實蝕金額更高達約290萬元。

此外，若再比較再上一手的成交紀錄，該單位於2009年10月的成交價為1,010萬元，反映最新成交價較2009年更低10萬元。

↓嘉薈軒高層單號室↓

樓上一層曾發生萬聖節雙屍案

值得留意，上述嘉薈軒高層單號室的樓上一層，其中一個單位在2014年底發生轟動全港的萬聖節雙屍兇殺案，當時一名英國籍銀行高層，先後虐待、割喉殺死兩名印尼女子，該英國籍銀行高層更藏屍在行李箱內，並拍下屍體影片及講述心路歷程。

由於發生轟動兇殺案，上述單位淪為超級凶宅，也導致同層共13伙均未能獲得銀行估價，並影響樓下及樓上的樓價。如最新易手的嘉薈軒高層單號室，銀行估價為1,213萬元，即最新成交價較估價低約213萬元或17.6%。

嘉薈軒位於灣仔莊士敦道60號，早於2007年8月入伙，提供381個單位，實用面積由307至1,910平方呎。