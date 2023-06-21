十大藍籌屋苑首5個月錄逾百宗蝕讓　美孚新邨蝕讓比例逼近25%！

二手住宅市場頻頻出現蝕讓個案，本地大型地產代理行發表研究報告，今年首5個月，傳統十大藍籌屋苑共錄得約1,059宗二手買賣，當中蝕讓比例約11.8%，涉及約125宗蝕讓個案。蝕讓比例最高為美孚新邨，高達23.9%，即每4宗買賣，即有一宗蝕讓個案，冠絕十大屋苑。



據中原資料，美孚新邨今年首5個月的二手交投明顯轉旺，雖然交投量由2022年下半年的90宗，升至今年首5個月的163宗，勁升八成，但獲利比例竟然由92.2%，大幅降至75.5%，勁跌16.7個百分點，為首個獲利比例跌至「7字頭」的藍籌屋苑；該屋苑今年獲利幅度亦由121%降至114%。

美孚新邨獲利比例跌至「7字頭」

而該屋苑的蝕讓比例亦相對大幅提升，由去年下半年的7.8%，急升至今年首5個月的23.9%，勁升16.1個百分點，為情況最惡劣十大屋苑；蝕讓幅度則由7%升至11%。

（中原資料）

太古城排第二 蝕幅維持11%

蝕讓比例第二高的傳統屋苑為太古城，交投量同樣有所上升，由去年下半年的78宗，升至今年首5個月的103宗，不過蝕讓比例由11.5%升至15.5%，增加4個百分點，蝕讓幅度維持11%。

嘉湖山莊蝕讓比例增 惟蝕幅回落

新界區方面，天水圍嘉湖山莊蝕讓比例由去年下半年的4.1%升至今年首5個月的11.9%，勁升7.8個百分點，不過蝕讓幅度由11%降至8%。