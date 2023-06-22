全港有3個屋苑蝕讓比例超過四成　港島區竟有屋苑平均蝕15%離場

二手樓市走勢持續下滑，各區傳統屋苑的蝕讓個案持續上升。本地大型地產代理行研究報告顯示，今年首5個月本港竟然有3個屋苑蝕讓比例超過四成，分別為九龍灣得寶花園（45.8%）、大埔嵐山（41.7%）及元朗蝶翠峰（42.9%）。



據中原資料，今年首5個月計，蝕讓比例最高的屋苑為九龍灣得寶花園，該屋苑去年下半年交投量為21宗，當時蝕讓比例約19%。不過今年首5個月交投量升至24宗，惟蝕讓比例勁升至45.8%，大幅增加26.8個百分點，不過蝕讓幅度就繼續維持10%。

大埔嵐山蝕讓比例升至41.7%

新界東及新界西則各有一個屋苑蝕讓比例升穿四成。位於大埔鳳園附近的嵐山，去年下半年交投量為14宗，當時蝕讓比例為21.4%，不過今年首5個月，宗數輕微回落至12宗，但蝕讓比例卻急增至41.7%，即勁升20.3個百分點。

不過亦有所慶幸，嵐山今年二手個案平均蝕讓幅度大幅降低，由去年下半年的17%，降至今年的5%，減少12個百分點。

元朗蝶翠峰平均蝕幅升至8%

至於新界西則為元朗蝶翠峰，該屋苑蝕讓比例由去年下半年的20%，急增至今年首5個月的42.9%，為第二次高的屋苑，而平均蝕讓幅度則由2%急升至8%。

南豐新邨蝕幅冠全港 平均蝕15%

此外，今年首5個月亦有不少傳統屋苑蝕讓比例超過兩成，如南豐新邨（20.6%）、紅磡海濱南岸（20.6%）、上水中心（30.0%）、沙田河畔花園（24.1%）、深井浪翠園（29.6%）等。

值得留意，鰂魚涌南豐新邨的蝕讓幅度為報告內容中最高的屋苑，該屋苑今年首5個月錄得34宗成交，蝕讓比例為20.6%，平均蝕幅為15%，冠絕全港各區大型屋苑。