SSD鬆綁即沽　Wetland Seasons Park兩房戶　3年貶值23萬｜多相

新地（0016）旗下天水圍Wetland Seasons Park錄二手蝕讓個案，屋苑有業主趁額外印花稅（SSD）「鬆綁」即沽貨，以535萬元沽出兩房單位，持貨約3年單位帳蝕22.8萬元或貶值約4%。



美聯物業分行高級營業經理陳振明表示，是次成交為天水圍Wetland Seasons Park第3座低層A6室，實用面積409平方呎，屬兩房間隔。

單位最初於5月以575萬元叫價放盤，直至6月初額外印花稅「鬆綁」後下調叫價至555萬元。單位新近再減至538萬元，終獲外區上車客洽購，終以535萬元沽出，呎價約13,081元。換言之，單位放盤約一個多月累減40萬或約7%沽出。

↓↓Wetland Seasons Park第3座低層A6室↓↓

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持貨約3年 單位貶值約4%

至於新買家因鍾情屋苑屬低密度發展，環境清幽，而且周邊生活配套齊全，加上價錢相宜，故決定入市。單位圖片所見，內櫳空間闊落，天花位置設有空中瑜伽吊床，以及基本裝修。

據知，原業主於2020年6月以557.8萬元購入上述單位，持貨約3年，是次轉手帳面蝕讓22.8萬元，單位期內貶值約4%。