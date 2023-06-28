差估署：5月樓價指數報351點　按月跌0.74%　結束四連升

差餉物業估價署今（28日）公布，5月份私人住宅樓價指數報351點，按月跌0.74%，終止四連升。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報352.4點，按月跌0.76%%；大型單位（D、E類）報311.4點，按月跌0.73%。

跌幅最多為A類單位

再細分各類戶型，全線報跌。當中跌幅最多為A類單位（面積431平方呎或以下）報383點，按月跌約0.8%；B類單位（431至752平方呎）報340.4點，按月跌0.76%；D類單位（實用面積753至1,076平方呎）報311.8點，按月跌約0.76%；C類單位（753至1,076平方呎）報320.3點，按月跌約0.59%；E類（1,722平方呎或以上） 單位錄少於20宗成交，報309.6點，按月跌約0.48%。

此外，5月份私樓租金指數報180.6點，按月上升約0.95%。今年首五個月則漲約2.91%。

香港樓市目前仍較高位有明顯跌幅。（廖雁雄攝）

萊坊︰下半年香港息口仍有上升空間 樓市將以去庫存為主

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，官方樓價指數反映二手樓價為主，5月份官方樓價指數按月下跌0.7%，繼今年首4個月報復式反彈後，高息口、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素阻礙樓價進一步攀升。

由於市場欠缺利好消息，第二季樓價對阻力遠較第一季大，他預計今年上半年樓價仍會在低位徘徊。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒。（資料圖片）

料加息因素明年初會淡化

他指美國6月雖然暫停加息一次，但預計加息因素到明年初才會淡化，認為下半年香港按息仍有機會上升，持續影響上車買家、換樓人士及新造按揭。

另外，今年市場主題將繼續以「去庫存」為主，預計第二季發展商會更積極銷售新盤，下半年一手市場成交平均每月將落在1,000至1,500宗左右。