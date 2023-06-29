另類派錢｜黃大仙公屋竹園北邨5年升兩球　馬鞍山恆安邨7年漲三倍

整體住宅樓價回落，不過二手公屋市場仍錄得勁賺個案。黃大仙竹園北邨一伙兩房戶，於居二市場以285萬元沽出，原業主持貨短短5年勁賺近4倍；至於馬鞍山恆安邨則有一伙兩房戶，同樣於居二市場以150萬元易手，原業主持貨7年升值逾3.1倍。



世紀21富山（香港）地產董事黃澤龍表示，黃大仙竹園北邨12座中層16室，實用面積485平方呎，兩房兩廳間隔，望北面園景，業主放盤兩個月，原本居二市場叫價330萬元，最終減價45萬元，以285萬元成交，減幅13.6%，成交呎價為5,876元。

原業主持貨5年升值227萬

據悉，原業主於2018年才以未補地價約58萬元購入，持貨短短5年帳面勁賺227萬元，期間大幅升值逾3.9倍。

恆安邨兩房劈價60萬沽 仍升值3倍

馬鞍山亦有公屋錄得可觀升幅。世紀21奇豐分行經理張翠珊表示，馬鞍山恆安邨1座中層2室，實用面積354平方呎，屬兩房一廳間隔，座向西北，望開揚景，單位居二市場叫價210萬元，放盤1個月，調整售價至150萬元成交，累減60萬元，減幅28.6%，實用面積呎價4,237元。

據了解，原業主於2016年1月購入上址，當時未補地價作價僅36萬元，持貨7年至今沽售，帳面賺114萬元，單位期內大幅升值逾3.1倍。