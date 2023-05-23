公屋富戶政策擬收緊　學者、業界料未補價資助房屋價格或「破頂」

房委會資助房屋小組於周三（24日）開會，擬從三大方向打擊濫用公屋，有學者及研究所機構人員認為，個別資產過高的公屋住戶，為避免被終止租約，或會及早透過綠表資格於二手未補價市場入市，預計未來未補價資助房屋市場交投量將會上升，其價格也有機會破頂。



對於上述情況，中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，若新措施落實，預計對公居屋綠表市場、綠置居等有刺激作用，相關買賣個案有機會進一步上升。不過他認為，收緊公屋政策不算加辣，又指相關新措施基本上是政府需要執法的，直言高資產人士就應該離開公屋行列。

公居屋放盤量少 新購買力不排除推高價格

此外，利嘉閣地產研究部主管陳海潮亦預計，若新措施落實，將會導致綠表資助房屋市場出現新的購買力。

陳海潮解釋，在新措施下，目前居於公屋的綠表資格人士，需要計下數，若果旗下資產過高將會被終止租約，因此或會提早準備使用其綠表資格去購買未補地價的資助房屋，料相關交投量將會提升，而且由於公居屋一向放盤量不多，因此不排除會推高相關價格，甚至導致部分地區的未補價公居屋出現「破頂」情況。

資產審查「加辣」每隔兩年申報

房委會資助房屋小組於周三（24日）開會，擬從三大方向打擊濫用公屋，包括將現時入住10年後才需要做資產審查，大幅「加辣」至每隔兩年申報居住狀況，同時租戶亦要授權房委會查核其資產狀況。當局亦擬勒令租戶在購買物業一個月內向當局申報，若租戶拒絕申報，將會被終止租約。