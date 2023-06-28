市區納米樓爆煲　黃大仙鑽嶺214呎一房335萬沽　8年貶值14%｜多相

入伙約5年的市區半新樓黃大仙鑽嶺，錄得一宗納米一房戶蝕讓個案。鑽嶺一伙實用面積214平方呎的一房戶，以335萬元沽出予首置上車的年輕情侶，較原業主8年前買入價帳面貶值13.6%或53萬元。



富誠地產高級客戶主任林凱薇表示，上述單位為鑽嶺低層G室，實用面積214平方呎，採一房間隔，向南面望區內市景，於6月初以360萬元放售，開價低於銀行估值7%。

新買家為首置年輕情侶

業主當年以投資性質購入單位，一直收租為主，直至本年6月初完租約後，收回物業再委託地產代理以360萬元放售。由於開價比同類型單位低，放盤不足兩星期速獲承接，單位累計減價25萬元，以335萬元成交，實用呎價15,654元，減幅7%。新買家為年輕情侶，以首置性質上車。

原業主於2015年9月以388萬元購入，持有物業8年，是次轉手帳面損失約53萬元或近13.6%

今年同屋苑2宗兩房戶均錄升幅

鑽嶺於2018年9月落成，屬遠東發展商，項目屬單幢樓，全盤提供234伙，實用面積198至654平方呎，住客會所設有游泳池、健身室及美容設施等等。鑽嶺現時有27個放盤，實用面積198至381平方呎，叫價由368萬至780萬元。

翻查成交資料，計及上述成交個案，鑽嶺今年暫錄3宗成交個案，撇除上述最新成交個案，其餘兩宗個案均為兩房戶，分別較7至8年前購入價錄得4至13%的升幅。