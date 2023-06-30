世邦魏理仕：全港80幢甲廈擁綠色認證　75幢由單一業主持有

各地致力實踐零碳目標，加上過去數年疫情下辦公室轉型，靈活工作模式更趨普遍，世邦魏理仕預計環境、社會及企業管治（ESG）將成為未來辦公室的重點推動的項目。儘管企業一直側重於環境（Environmental）的發展，但社會（Social）及企業管治（Governance）亦將愈趨重要。



據世邦魏理仕資料，截至2023年6月，香港80幢綠色認證甲級寫字樓中，有75幢為單一業主，反映投資組合業主大力推行實踐ESG。當中涉及面積3,400萬平方呎，佔總量的40%。

中環綠色甲廈樓面約930萬呎

核心商業區擁有最多綠色寫字樓空間，當中有65%或930萬平方呎（淨樓面面積）獲得綠色認證的甲級寫字樓位於中環，其次為港島東，有740萬平方呎。

由於本港大多新建寫字樓位於新興商業區，而且更大機會獲得綠色認證，因此，新興商業區的綠色寫字樓空間亦正在增長。本港非核心區有42%寫字樓空間獲綠色認證，即1,810萬平方呎。

世邦魏理仕陳錦平（右）表示，新興商業區的綠色建築數量不斷增加。

單一業權非綠色認證建築物涉3150萬呎

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，雖然新興商業區的綠色建築數量不斷增加，但成熟核心及非核心區繼續錄得更高的綠色空間比例。領先的投資組合業主正採取不同措施，改造建築物，添加環保特色，以提升市場競爭力。現時，市場有3,150萬平方呎的空間屬單一業權非綠色認證的建築物，業主將在未來數年繼續投資於綠色改造及其他形式的資產增值。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務–工作場所策略變革管理主管蔡敏怡表示，隨著ESG目標成為企業重點，工作場所將繼續發展。下一代辦公室設計應著重促進環境保護、社會責任及員工健康的實踐。推行ESG辦公室需要一個能整合軟硬件、企業領導力以及政策的框架，當中或涉及企業文化轉變。 因此，變革管理（change management）對於工作場所轉型至關重要。