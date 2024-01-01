公屋出身金融專才、為女友買樓　成功只因「自己條命、自己負責」

工作八年，投資有成，六年利潤達200萬元，兩年間「錢滾錢」大賺盈利100萬元以付首期，看似成功人生背後，殊不知是次決意買樓上車故事的主人翁，是一個公屋家庭出身、為給女朋友、家人一個交代的金融專才。出身不濟，唯靠自身努力，背後辛酸誰知曉？支撐他達至成功的背後，除了女朋友、家人的支持外，還有一句「不要埋怨，自己條命、自己負責」。



張生作為30歲年輕一代，月入7.5萬元，先前買下的樓花維港滙新居早前已經收樓。當記者問及現在的心情時，他站在新居中心望了望周圍，慨嘆道︰「好似高光一刻咁，做咗咁多年野，終於叫做有啲成果。雖然，首期唔係俾咗好多，只係10%，但都叫做買到一個心儀的單位，收到之後都好興奮。」

張生為了給女朋友、家人一個交代，斥近1,000萬買樓，兩人亦準備步入下一階段。（林靄怡攝）

投資4年利潤100萬 兩年錢滾錢再賺100萬 「係一個關於子彈的問題」

張生透露自己目前在中環一間投行工作，他十年不長不短的投資生涯可不是一帆風順，曾經輸清光離場，亦曾經數年間賺逾一球。

在女朋友搬屋的契機下，張生開始萌生同居的念頭。於是，在2019年開始實行他的滾大本金計劃，在2年間由100萬元滾到200萬元，在2021年抽樓花「一抽入魂」付上大約80萬元首期。

他透露自己的投資範圍十分廣闊，由傳統股票、海外物業，到新興的加密貨幣都曾有涉獵，實行漁翁撒網的方式，涉獵範圍愈多、投資機會亦會增多。幸好這個「市場初哥」進入市場，並不是落得輸光離場的結果，反而略有所獲，令他可以實行自己的上車計劃。

「錢滾錢」生財有道、100萬倍增至兩球

「由零變100萬元好難，但100萬上200萬元就比較容易，這是一個子彈的問題。」投資有成買樓，容易令人聯想到，是不是特意拿一筆積蓄出來投資買樓？張生則表示自己儲蓄首期的方法十分傳統，以自己工作4年後投資獲利的100萬元，再每月將自己的薪金投入股市，在2019年成功將本金滾大到200萬元，以額外錢滾錢的100萬元付首期。

在當時樓價高企之際，張生發現自己難以負擔市區的樓價，在一個機緣巧合下，留意到西九臨海地段有一幢新樓盤正在興建，經計算下首期亦在自己可承擔範圍下，以較低入場價買入維港滙一房單位。

為女朋友買樓 租樓幫人供樓、不如自己買樓

張生決定買樓上車的契機源於女朋友搬屋，指由於女朋友由新界市區搬到元朗的村屋，距離工作地點車程需要1.5小時，同時張生亦認為拍拖約6年，都是時候給女朋友，又或家人一個交代，於是便萌生了同居的念頭。

張生兩人亦曾在市區尋找租盤，但發現當時租金十分高昂，租樓等同幫人供樓，既然自己有能力為甚麼要幫人供樓？加上，租樓即意味著以後可能會不斷搬遷，倒不如有一個屬於自己的居所。

在一次回家路上經過南昌發現海旁有新樓盤正在興建，張生又喜愛海景，樓盤位置亦方便通勤。於是，在代理慫恿下，入飛抽維港滙，並在第一次抽籤就買到自己的心儀單位。

心態決定境界？ 打工發唔到達、投資唯一出路？

張生因為要利用首期錢滾錢，所以投資策略開始變得進取，由剛開始投資股票到加密貨幣，由長線投資到短線投資，認為涉獵範圍愈多投資機會亦愈多。令到他當時生活可以說是完全離不開市場，投行的工作少不免長時間與市場打交道，在下班後亦要進行一些短炒的投資。張生回想當時壓力十分大，甚至曾經尋求心理醫生的幫助，笑稱︰「頭髮都冇咗好多」。

「投資到有少少攰。」張生回想自己在投資初期都同其他新手一樣，都有嘗試過「問朋友攞Number跟住買」，但當沒有留意股市一段時間，發現股票下跌幅度遠超自己心理壓力位。曾經有一年時間直接將所有股票沽出，本著從此不再接觸股市的心態離場。但發現單靠工作的薪金似乎「發唔到達」，最終決定重回股場。

無人可依靠，只靠自己獨力支撐，在壓力上成長，發現靠人不如靠自己。

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與其有時間抱怨 倒不如自己努力啲

自小就一家四口住在公屋，張生直言有時見到其他人可以「父幹」上車，以前的自己一定會覺得不公平，但現在的自己就認為有一些事情在出世已經決定了，與其有時間抱怨，倒不如自己努力一點。「靠自己唔係唔好，反而可以證明俾人看，自己有依個實力，人哋條命係人哋，你自己條命，你自己去負責。」

張生指自己年齡不大，未到勉勵年輕人的時期，但都有幾句可以提點一下現代年輕人，「而家可能好想躺平，諗住反正都買唔到樓，不如將錢全部用哂佢。但我覺得唔好成日埋怨，唔好有「我都買不起樓了，不如花光去」的諗法。倒不如，真係試下儲一筆錢去買樓，有一個自己的家，再慢慢去玩。」

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