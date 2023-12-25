慈父300萬首期當嫁妝助上車　業主預錯時間收樓　終需畀多四萬租

每個香港人都會有一個上車夢，結婚後想有自己的安樂窩，但香港樓價貴，生活成本貴人盡皆知，香港樓價過去曾連續13年冠絕全球，在這個環境下置業可謂「地獄難度」。幸好，何小姐在父親的資助首期下，在息口轉趨高企、加息前景不明朗情況下，承造6成按揭購入一伙堅尼地城新盤單位，不過預錯時間收樓，終需畀多數萬元租金。



慈父300萬嫁妝助上車 每月只需還啲啲

從事銷售員及金融行業的何小姐及丈夫兩人月入逾8萬，她們在結婚前已有置業的念頭，於是在新婚後一年積極尋找心水安樂窩。當時，何小姐從事工程行業的父親當時亦對女兒表示會在首期上「幫少少手」。

最後，何小姐在父親出資四成首期，即資助約300多萬元的情況下，與丈夫斥資788萬元買入港島堅尼地城新盤單位，承造6成按揭，父親的資助可謂「以首期作嫁妝」。

兩人月入逾8萬 不感太大壓力

由於，首期由女方家人支付，容易令人想到供款時丈夫會不會負擔更多。何小姐表示兩人在供款比例上都是「五十五十咁，冇話邊個供多啲」。事實上，新居目前月供約兩萬元，何小姐相信在供款上不會有太大壓力。

另被問到父親有沒有要求自己在指定時間內還款時，她笑著回應，「都無話幾時還，都每月還啲啲啦。」

何小姐在父親出資四成首期，約300多萬元下，與丈夫承造6成按揭，斥資788萬元買入港島堅尼地城新盤單位。（盧翊銘攝）

區內配套完善、富文青色彩 不介意畀貴少少買港島樓

樓盤地點與售價息息相關，相信置業人士在買樓前亦會有想過，到底要買較遠地區樓，價錢較便宜，定抑或是買較接近市區，承受較高昂的樓價？她亦透露，自己在買樓前亦曾經考慮新界、九龍區以及南區的新盤及二手樓盤。不過，因為自己始終喜歡港島區的生活環境，豪言「比起畀平啲去較遠的地區住，但是要等其他配套慢慢完善，不如畀貴少少在港島區買樓。」

另外，何小姐亦提及堅尼地城近年開始帶有「文青」色彩，無論是新型設計的海濱長廊、各種打卡Cafe或是文青小店都比較吸引年青人，所以區內文化亦會較符合自己心意。同時，區內配套發展完善，亦是何小姐選擇於堅尼地城買樓的原因。

所以基於接近家人原居地、鄰近丈夫工作地點，以及區內配套發展較好的三大原因下，將自己的上車目標鎖定在港島區新樓。

區內設施完善亦是吸引何小姐在該區置業原因之一。（網上圖片）

原為租樓一族 預錯時間收樓 需畀多四萬租

何小姐見新居樓花預計關鍵日期是2023年2月26日，她原本預計2月底可以收樓，並在今年頭開始籌備貸款事宜，但無奈最後到5月才被通知收樓。

不過，發展商回應指樓盤其實沒有遲收樓，因為項目屬於舊契，不用領取滿意紙，只需領入伙紙，而在法例上發展商要在關鍵日期兩周內申請入伙紙，並在半年內通知業主收樓，所以不算遲收樓。

她亦透露自己跟丈夫在結婚前後都在租樓住，這次對收樓時間失預算，意味著她多付三個月租金，以每月租金約1.4萬元計，即多付約4萬元。對於多付的租金，她亦只能搖搖頭說「冇計」。

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