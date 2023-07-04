找換店擴充！30萬租羅素街800呎地舖　料設VIP房、傾匯款生意

中港通關後整體零售市況回暖，有找換店於核心區擴充。曾為全球租金最貴的銅鑼灣羅素街，一個面向區內地標商場時代廣場的地舖，新近以每月約30萬元租出，新租戶為區內設有多間分店的找換店HONG KONG EXCHANGE。



維高物業表示，上述舖位為銅鑼灣羅素街28號地舖，面積約800平方呎，獲找換店HONG KONG EXCHANGE以每月約30萬元租用，成交呎租約375元。據悉，該舖位面積大於一般找換店，將會提供基本貨幣找換及匯款生意，同時亦設有VIP房間。

高峰期Kiehl's月租140萬 1964年買入價僅9.8萬

上述舖位在零售高峰期由化妝品店Kiehl's以每月140萬元租用，惟近年疫情期間由口罩店短租，短租租金降至每月約12.5萬元，重挫近8成。據了解，業主早於1964年以9.8萬元買入該舖，一直作收租用途，舖位在2021年曾推出放售叫價3.8億元。

景隆街呎租「舖王」由HONG KONG EXCHANGE租用多年

舖位新租戶為找換店HONG KONG EXCHANGE，該找換店本身在銅鑼灣已有多項分店，包括位於面向勿地臣街及時代廣場的波斯富街83號波斯富大廈地下N號舖，該舖位鄰近上述最新的羅素街舖位。

此外，全港呎租「舖王」、景隆街2號地下A2號舖，舖位面積約50平方呎，過去多年一直由該找換店租用，2014年月租曾高達26萬元，呎租5,200元，貴絕全港。