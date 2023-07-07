戴德梁行︰第二季甲廈呈負吸納量　待租率微升至17.3%

戴德梁行發表香港房地產市場2023上半年回顧及展望。該行指本港經濟活動隨著中港通關逐漸復常，零售市道受旅客消費支持，今年首五個月零售業總銷貨額總計1,719億元，按年升21.0%。然而，寫字樓租賃活動仍未見明顯反彈，在第二季繼續錄得負吸納量；另一方面，港元拆息高企，住宅買家入市意欲降低，交投明顯較通關初期放緩，次季度成交宗數較對上一季跌13%。



甲級寫字樓第二季呈負淨吸納量

香港寫字樓租賃市場第二季未見有明顯反彈，因為季內有大型企業縮減租用面積甲級寫字樓市場第二季度錄得負172,700平方呎淨吸納量，當中以尖沙咀區和中區最爲明顯；但情況已較上季度的負248,200平方呎有所改善。整體待租率由第一季的17.1%微升至第二季的17.3%，使甲廈租金繼續下調，按季回落2.1%，年初至今累跌3.6%。

街舖租金回穩 空置率持續下降、三年來低位

受旅客消費支持，本港零售市場逐步復甦，1月至5月零售業總銷貨額總計1,719億港元。核心區街舖方面，各區空置率繼續呈下降趨勢，平均空置率約為9%，為三年來低位。

至於街舖租金，各區按季均錄得低單位數增長，年初至今各區平均升幅約爲5%，其中以受高端旅客及本地消費支持的中環租金升勢最爲強勁，升幅達7.1%。另外，餐飲租金亦繼續穩步上升，各區年初至今錄得5至6%升幅。

香港核心區份商舖租金走勢 。（戴德梁行提供）

雖然2月份通關後樓市暫現一段小陽春階段，惟5月份本港多家銀行隨美國加息調高息率，加上近期環球經濟及股票市場再現波幅，拖慢買家入市步伐。

樓價5月倒插 第二季成交按年跌18%

第二季住宅物業成交宗數約12,200宗，按上季下跌13%，比上年同期跌18%。另外，季內發展商繼續積極推盤，當中不乏大型新盤貼市開價，分薄了部分二手市場的購買力。一月至五月的一手成交約佔整體住宅交投數目四分之一。

住宅價格方面，整體住宅物業價格於5月份由升轉跌，按月回調0.7%，首五個月累升4.9%。根據戴德梁行追蹤的受歡迎屋苑樓價數據，代表細價盤市場的沙田第一城呎價按季跌3.0%，年初至今升16.4%； 代表中價市場的太古城則按季下調3.9%，年初至今升幅約6.9%；而代表豪宅市場和防守性較高的貝沙灣按季亦微跌1.1%，年初至今升4.2%。

住宅物業買賣合約數字。（戴德梁行提供）

下半年發展商積極去貨 二手趨慢熱

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢預料，即使下半年息口見頂，高息環境亦將會維持一段時間。另外，最近股票市場波動、地緣政治不穩及外圍經濟復甦緩慢等因素均會抑制買家入市情緒，為住宅成交和價格的復元帶來阻力。

該行預期下半年發展商將繼續積極推盤去貨，並以貼近二手市場開價的策略和不同優惠條款吸引買家，以1,000萬以下的中小型盤最受買家追捧，而二手市場則相對慢熱。預計全年樓價升幅介乎3%至7%，而住宅成交量則按年升10至15%至約五萬伙左右。