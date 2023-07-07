美孚新邨原業主不貼市　年初高估價兩成放售　終需蝕137萬沽貨

二手蝕讓不斷，荔枝角美孚新邨一伙3房單位新近以775萬元易手，原業主持貨3年大蝕137萬元，期內貶值15%。單位放盤6個月，累減75萬元，減幅達8.8%。



香港置業美孚區高級首席聯席董事吳志輝表示，是次成交單位為美孚新邨8期百老匯街124號高層D室，實用面積674平方呎，單位原則為兩房間隔，後來改為三房間隔，望園景。原業主於今年1月放盤，當時叫價850萬元，如以當時價錢成交，料帳面蝕62萬元；而單位新近以775萬元易手，累減75萬元，平均呎價11,498元。

原業主不諳市況 年初高估價近160萬放售

據悉，原業主2020年1月以912萬元買入以上單位，持貨3年帳面大蝕137萬元，期內貶值15%。翻查網上估價資料，上述單位現時估價範圍介乎698萬元至820萬元，是次成交屬估價範圍內。

值得留意，原業主於2020年1月以912萬元買入單位時，當時估價為879萬元，即以高於估價33萬元或3.6%買入單位，屬「高追入市」。而今年1月份，原業主以850萬元放盤，當時上述單位估價屬10年低位，只有691萬元，即同樣以高於估價159萬元，或18.7%放售。