嘉華國際執平貨4.68億購英皇道酒店　「越南朱」勁蝕近5億

6月中市場流傳越南富商朱立基「越南朱」以蝕讓價沽出天后英皇道31至33號酒店項目，該酒店項目新近落實易手，成交價4.68億元，新買家為嘉華國際（0173）。該幢酒店最新成交價較2017年買入價帳面貶值約3.3億元或41%，為罕見大幅蝕讓個案，若連同早前酒店翻新費用約1.6億元，蝕讓金額更高達4.9億元。



由「越南朱」持有的天后英皇道31至33號酒店項目，於6月9日以4.68億元易手，新買家為昌輝太平洋有限公司（CHARMFIELD PACIFIC LIMITED），其公司董事包括嘉華國際執行董事、地產部董事總經理呂耀華，以及嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇。

8億買入再斥1.6億翻新 總成本9.6億

事實上，在6月份已有市場消息透露，上述天后英皇道31至33號酒店項目，以約4.7億元沽出。該酒店提供132間客房，以最新成交價4.68億元計算，平均每間房間成交價約355萬元。據悉，該酒店早前叫價高達6億元。

資料顯示，「越南朱」於2017年以約8億元買入上述英皇道31至33號酒店，及後再花約1.6億元翻新，即當時緦成本約9.6億元。

2017年每間房值606萬 最新降至355萬

資料顯示，英皇道31至33號酒店屬於1975年入伙的舊樓，對上一個業主為帝邦集團，於2010年初以4.29億元購入，及後由「越南朱」於2017年以8億承接。項目地盤面積約4,100平方呎，總樓面約4.33萬平方呎，樓高23層，共提供132間客房，2017年時每間房價值約606萬元。

天后英皇道31至33號酒店項目，市傳以約4.7億元沽，帳面貶值41%。（網上圖片）

2月4.3億蝕沽鰂魚涌商住地盤 輾轉由宏安接手

事實上，「越南朱」今年2月份亦有蝕沽物業，當時以約4.3億元「蝕沽」鰂魚涌芬尼街3至9號商住地盤予第一集團，惟在4月份交易取消，地盤迅即轉由宏安地產承接，料作價同約4.3億元，每呎樓面地價約1.02萬元。鰂魚涌芬尼街商住地盤，帳面計勁蝕約2.48億元，物業五年間貶值約37%。

在港擁逾百億貴重物業 涉中環商廈、山頂豪宅

朱立基的妻子為越南女首富張美蘭，在2022年10月被捕，疑涉非法發行債劵、非法挪用投資者數億港元。二人在港擁有逾百億元的貴重物業，如市值約90億元的中環盈置大廈、市值約35億元的上環The Wellington。商廈以外，二人亦持有大量豪宅，包括5伙市值共18億元的山頂倚巒、4伙市值共8億元的中半山天匯等。