西貢沙下鄉村式用地申建洋房、分層戶　提供168伙

有財團就西貢一幅位於惠民路WM酒店旁的鄕村式發展用地，向城規會申請改劃為住宅（乙類）用地，擬建低密低分層戶及洋房，提供168伙。



上述申請地點為西貢沙下丈量約份第221約多個地段及毗連政府土地，地盤面積約136,587平方呎，當中政府土地佔約21,475平方呎。地皮現為鄉村式發展地帶，擬改劃為住宅（乙類）地帶，以地積比率約1.5倍發展，落成後提供14幢洋房及3幢樓高3至10層的住宅大樓，住宅樓面約203,659平方呎。另設有一幢會所。

申請人地盤內98%私人地段

申請人表示，擁有申請地點內超過98%的私人地段，現正積極檢視土地的發展潛力，希望藉是次擬議修訂，能促進房屋供應，同時實現多項規劃效益。

上述申請地點已被規劃作為鄉村式發展地帶接近18年，至今在申請地點中仍未有任何小型屋宇進行申請或獲得正式許可。目前地點正用作臨時露天停車場，以及被一些臨時搭建物佔用，浪費了土地資源作房屋發展。

規劃作鄉村式發展近18年從未發展

申請人又指，發展地點內的建築物的高度會採納梯級式設計，由10層向東面的海邊遞減至3層（不包括地庫）。 同時，申請地點沙下具考古研究價值地點的範圍內，已就是次申請進行了初步考古影響評估。