馬鞍山雲海兩房帳蝕260萬沽出　屋苑過去兩年成交悉「見紅」

馬鞍山雲海再次錄得蝕讓成交，松海臺一伙2座高層兩房套新近以950萬元成交，原業主起初叫價1,100萬元，累劈150萬元成交。 翻查成交資料，該樓盤兩年內二手成交只錄得5宗獲利個案，但扣除印花稅及佣金等洗費，料全數需「損手」離場。該屋苑兩年間成交可謂「一片紅海」。



中原地產分行分區營業經理陳鴻霆表示，是次成交單位為馬鞍山雲海1期松海臺（CEDAR COURT）2座高層F室，實用面積498平方呎，屬兩房間隔。原業主最初以1,100萬元叫價放盤，及後因應市況，累劈150萬元至950萬元沽出，呎價為19,076元。至於新買家為用家，見屋苑樓齡較新，環境舒適，間隔實用，故買入單位自住。

據了解，原業主於2018年以1,210萬元買入單位，持貨5年，是次轉手帳面大蝕約260萬元，單位期內貶值約21.5%，屬兩年內最大跌幅單位成交。

馬鞍山雲海兩房近日錄帳蝕260萬沽出個案。（中原提供）

過去兩年成交需損手離場

翻查過去成交資料，2021年7月至今的兩年間，馬鞍山雲海成交個案，如計及印花稅、交易佣金等基本使費， 料均需損手離場。

撇除上述成交個案，雲海兩年間最大跌幅單位為雲海1期CEDAR COURT2座低層D室，實用面積為588平方呎。原業主於2018年以1,195.55萬元買入，後於今年以950萬元易手，持貨5年，單位跌近240萬元或貶值約20.5%。

另外，過去兩年屋苑只錄得5宗獲利個案，獲利幅度介乎1至12%，而最大賺幅單位為雲海1期 MAPLE COURT1座低層E室，實用面積441平方呎。原業主早於2018年以864.34萬元買入，持貨3年，2021年8月以968萬元易手，獲利近116萬元或近12%，但扣除買入印花稅及交易佣金，料需平手離場。 至於其他微賺個案料需「損手」離場。