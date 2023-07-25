投資者趁市況回暖　5500萬沽維港頌極高層　4年帳蝕近六球｜多相

北角半新樓維港頌入伙4年，有投資者一手買入極高層四房單位，見目前市況「好返啲」套現離場，持貨4年帳面蝕約575萬元，單位期內貶值約9.5%。



投資客見市況回暖套現沽貨 手上仍持有一項物業

中原地產首席分區營業董事林志達表示，是次成交單位為北角維港頌8座極高層A室，實用面積1,318平方呎，屬四房套連工人套房間隔，擁有私人電梯大堂，外望海景。

原業主為投資者，於4年前一手買入上述單位，見樓市稍為回暖於是沽貨套現。代理又指，原業主目前仍手持另一物業投資，故是次成交不屬於睇淡後市沽貨。

至於新買家因鍾情單位為極高層，加上可望270度大海景及遠眺啟德郵輪碼頭。亦見單位間隔實用，位置便利交通方便，故買入單位自住。

↓↓北角維港頌8座極高層A室↓↓

持貨4年帳蝕575萬 高估價近10%

據中銀網上銀行估價，上述單位估價為4,969萬元，而恒生估價則為5,084萬元。即最新成交價較估價分別高416萬元及531萬元，或7.5%至9.6%，反映是次成交屬高估價成交。

據悉，原業主於2019年以6,075萬元一手買入單位作投資用途，持貨4年，是次轉手帳面蝕約575萬元，單位期內貶值約9.5%。