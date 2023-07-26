火鍋店12萬租灣仔莊士敦道單邊舖　租金較高峰期回落近4成

香港全面通關，旅客入境人數不斷增加，令消費及零售市場反彈幅度較其他版塊強勁，帶動商舖租賃表現回暖。有經營火鍋、茶餐廳飲食集團近日以12萬元承租灣仔莊士敦道單邊舖。據了解，上述舖位前身為西式扒房，疫情前月租20萬元，當時租金水平為該舖位最高峰，即是次租賃成交租金較高峰期回落近4成。



中原（工商舖）商舖部高級分區營業董事黃新宇表示，上述舖位為灣仔莊士敦道35至45號地下1E號舖，面積約706平方呎。新近由尚夢飲食集團以月租12萬元租用上述舖位，呎租約170元。該集團以經營火鍋及泰國菜餐廳為主，旗下品牌包括尚上下夏，以及尚泰太，而該集團早前於灣仔亦有一間名為尚君如夢的冰室餐廳，但現時已經結業。

西式扒房由疫情前租用至今 月租20萬元 為舖位最高峰

黃新宇指，上述舖位目前由一間西式扒房Winebeast租用，據悉由疫情前開始租用至今，當時月租為20萬元，如再追溯再之前的租客就是紀惠集團還未將大舖分柝為5個細舖之前。所以，Winebeast為該舖的租金高峰水平，如以是次租賃12萬元月租作計算，即上述舖位租金水平由高峰期回落近40%。

紀惠集團大舖柝細舖

據了解，上述舖位原業主為紀惠集團，而該集團早於2005年以6,550萬元買入莊士敦道35至45號地下1號舖，及後將舖位分拆為5個舖位分拆出租，租戶類型圍繞著零售及餐飲行業。其中，莊士敦道1A至B出租予The Coffee Academics，目前月租近22萬元。

The Coffee Academics。（資料圖片）

港島商舖租賃情況回暖 東南亞餐廳50萬租皇悅酒店地庫

黃新宇指，港島商舖上半年租賃宗數近400宗，當中灣仔區租務表現佔逾三成。其中，灣仔軒尼詩道皇悅酒店地庫由東南亞餐飲集團旗下的中式食肆，以每月約50萬元承租，租約期約3年，成交呎租約47元。