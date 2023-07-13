第一太平戴維斯︰高息口影響香港投資市場　料甲廈售價年內跌5%

第一太平戴維斯發表2023年第二季香港投資市場報告指出，高利率導致香港房地產市場投資量下滑，寫字樓投資市場以本地用家需求為主導，而酒店和零售投資市場則表現平淡。該行預期下本半年優質街舖的售價將錄得最多5%的增長，但甲級寫字樓售價則會繼續受壓，年內約下跌5%



報告指出，三個月香港銀行同業拆息在6月中旬首次突破5%，利率在12個月內迅速上升五個百份點，息口高企持續影響香港投資市場。

息口高企，加上經濟表現不佳和投資信心漸弱，非住宅投資的交易額急劇下降37.5%，從第一季度的120億元下跌到第二季度的75億元。大型交易，如整幢交易或涉及30%以上所有權的交易，交易量從第一季度的70億元按季大幅下跌至6億元。

持有成本升高 投資者持觀望態度

持有成本升高促使更多的賣家出售資產，但銀行對於在商業市場上放貸持審慎態度，加上大多數項目的負收益率，都使潛在投資者卻步。

酒店和零售投資市場目前均表現平淡，而寫字樓市場亦由用家需求為主。由於租金收益率只有2.5%至3%，以及利率在可預見的未來可能會保持高位，這將進一步壓制寫字樓的投資需求，投資者可能在接下來的12至18個月內繼續保持觀望狀態。

第一太平戴維斯預期，下本半年優質街舖的售價將錄得0至5%的輕微增長，但甲級寫字樓售價則會繼續受壓，年內約下跌5%。