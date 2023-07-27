業主移民800萬急沽新都城　勁減一球半　呎價不足1.3萬創今年新低

將軍澳新都城近日錄得一宗移民業主大幅減價成交，原業主準備9月移民離港，見目前英鎊走高，加上成交價仍在自己止賺範圍內，故大減150萬元沽貨，減幅達16%，呎價更跌穿13,000元關口，創下今年同類型單位呎價新低。



中原地產分行經理張朗霆表示，是次成交單位為將軍澳新都城3期4座低層E室，實用面積為631平方呎，屬三房套間隔，位座向西南方，望市景。

原業主於今年5月叫價950萬元放盤，並準備9月移民離港，希望在離港前把所有事情安頓下來，另見英鎊走高，買家叫價仍在自己止賺範圍內，故大減150萬元，減幅達16%，新近以800萬元易手，呎價為12,678元。呎價跌穿13,000元關口之餘，更創下今年同類型單位新低。

據了解，原業主於2013年10月以約618萬元買入單位，持貨10年帳面獲利182萬元離場，單位期內升值29%。

將軍澳新都城都會豪庭。（資料圖片）

低市價5%成交 其他放盤叫價即減3%

張朗霆指是次成交低於市價5%成交，同類型單位目前放盤叫價大約830萬元，而上年最低成交亦只見813萬元，並未跌穿800萬元關口，一些極低層同類型單位單位則最低見780萬元。以今年2月至7月底成交作計算，成交呎價都在15,000元附近，所以是次成交屬低市價成交。張朗霆再指受上述單位成交影響，同屋苑其他放盤叫價皆有下調大約3%。

據中銀網上銀行估價，上述單位估價為898萬元，而恒生估價則為846萬元。即最新成交價較估價分別低46萬元及98萬元或5.4%至10.9%，故是次成交屬低市價及估價成交。

新買家為同區換樓客，見單位內有企理裝修，價錢合理，加上主人房擁有90度轉角窗，可以外望開揚山景，故買入上述單位自用。