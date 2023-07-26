利嘉閣：上半年私樓蝕讓1967宗　辣招出台後最慘烈

縱然樓市於上半年通關後價量齊升，惟多了持貨期較短的業主沽價離場，故二手私宅轉手獲利比率及平均賺幅雙雙逆市持續試低，惟跌幅已較去年下半年明顯收窄。資料顯示，上半年錄得虧損的轉手個案共有1,967宗，佔整體比例14.6%，為2009下半年以來的28個「半年度」高位。



利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，綜合土地註冊處資料所得，2023年上半年本港共錄11,381宗私宅轉手獲利買賣登記，佔同期已知上手買入價的二手私宅買賣比例達84.6%，除連跌10個「半年度」外，更創近28個「半年度」（即14年）新低，並較去年下半年的87.4%再跌2.8個百分點，若同比2021上半年的94.6%，更跌達10個百分點。

每宗轉手平均賺幅僅49.5% 八連跌

平均獲利幅度方面，2023上半年每宗私宅轉手個案平均賺幅為49.5%，較去年下半年跌3個百分點，為近21個「半年度」（即10年半）以來的新低，並連續8個「半年度」錄得跌幅。

當中，沽樓獲利1倍或以上的轉手個案共5,044宗，佔整體二手私宅買賣比例有所下跌，由去年下半年的38.5%，跌1個百分點至今年上半年的37.5%。至於上半年錄得虧損的轉手個案共有1,967宗，佔整體比例14.6%，為2009下半年以來的28個「半年度」高位；若以宗數計算，則是2010下半年樓市辣招出台至今、13年以來的按半年最多的蝕讓個案。

下半年獲利比率料守在83%之上

陳海潮指出，去年樓市遇冷，樓價回落約15%，加上近兩年移民潮持續，當中部分在5至7年前以高溢價入市的業主，最終決定移民急售，又遇上樓市走下坡，故近年二手轉手獲利比率及平均賺幅級級而下。

展望今年下半年，雖然預期樓市整固後仍傾向上升，惟升幅難抵之前在樓市高峰期兼高溢價入市者，故料獲利比率及賺幅仍然受壓，惟跌幅料進一步收窄；冀下半年獲利比率料守在83%之上，而賺幅望守於48%水平。