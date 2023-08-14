十大屋苑周末錄4宗買賣　連續15周維持單位數　零成交屋苑降至6個

中原地產十大屋苑本周末錄得4宗成交，較上周末再多1宗或33.3%，交投連升2周，零成交屋苑亦遞減至6個，惟單位數成交量已維持15周，二手交投仍然處於低位。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，油塘票王新盤低開策略推售奏效，日前推出626伙即日售罄，足證市場購買力實在，亦為樓市帶來新動力，料觀望多時的買家亦會重新部署置業時機。二手交投則持續受壓，全因業主減幅仍不及一手新盤大，買賣雙方對造價仍有一段差距，拖慢交投。

太古城1568萬沽 業主大賺千萬

港島區三大指標屋苑中，只有太古城錄得成交。太古城本周末成交單位為翠榕閣高層D室，實用面積922平方呎，採三房套房間隔，座向東南，最新於市場以1,568萬元易手，呎價17,007元。據了解，原業主於2004年4月以507萬元購入單位，持貨19年，是次沽出單位帳面獲利1,061萬元離場，單位大幅升值約2.1倍。

九龍區四大指標屋苑亦僅得美孚新邨錄得1宗成交，較上周少1宗。屋苑本月累積成交量增至4宗，平均實用呎價拉高至11,490元，料部份新盤向隅客會率先回流二手市場，二手交投料逐漸好轉。

新界區方面，天水圍嘉湖山莊本周末破蛋，錄得1宗成交，單位為景湖居1座中層D室，實用面積547平方呎，三房一廁間隔，座向正東方，享開揚景致，最新於市場以488萬元易手，呎價8,921元。據悉，原業主於2017年以473萬元入市該址，現轉手帳面僅獲利15萬元離場。