房委會：8月上旬錄23宗綠表成交　油塘高俊苑266萬沽、創九年新低

撰文：柳英傑
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根據房屋委員會2023年8月份上半月的成交記錄，指截至8月16日上半月共錄得23宗未補地價綠表成交，按月同期升8宗或約53%。

油塘高俊苑266萬沽　呎價6240元

根據成交記錄，8月上半月油塘高俊苑錄得一宗成交，成交單位為高俊苑低層單位，實用面積約426平方呎，以266萬元易手，平均呎價為6,240元，補價折扣率為36%。

翻查成交記錄，是次成交價格為9年新近，對上低位成交為高俊苑中層單位，實用面積約527平方呎，成交價為276萬元，呎價為5,233元。

油塘高俊苑。（資料圖片）

粉嶺華明邨8月錄一宗成交　年初成交曾破7年低位

此外，8月上半月粉嶺華明邨錄得一宗成交，成交單位為粉嶺華明邨低層單位，實用面積約443平方呎，以165萬元易手，平均呎價為3,721元，補價折扣率為55%。而今年初華明邨錄一宗153.8萬元的中層單位成交，實用面積約443平方呎，呎價3,694元，為今年以6年來新低。對上低位要追溯到2017年初以153萬元成交的中層單位。

至於香港仔利東邨8月上半月錄得一宗成交，成交單位為利東邨中層單位，以168萬元轉手，實用面積為296平方呎，呎價為5,675元，補價折扣率為61%，為3年新低。

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