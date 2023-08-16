親海駅I周日首輪盡推219伙　長實樓神趙國雄話「賣得快好世界」

長實（1113）旗下油塘東源街項目親海駅I，今日（16日）再加推第3號價單，涉及119伙，折實平均呎價為16,319元，入場單位折實最平380.7萬元。項目同時公佈銷售安排，將於周日（20日）首輪發售219伙。



趙國雄：對周日銷情充滿信心

長實執行董事趙國雄表示，香港新樓盤不斷推出，指公司改變計劃推售項目第一期，只為了「賣得快好世界，行快一步，理想早啲達到。」至於其他同期推售的樓盤，趙國雄形容「（佢哋）截擊就截擊唔到，要睇返自己質素，市民始終鍾意市區樓，對星期日銷情充滿信心。」

長實執行董事趙國雄。（柳英傑影）

親海駅I 3號價單新加推的119伙，戶型涵蓋一房至三房，當中一房佔69伙、兩房佔8伙、三房佔42伙。整批單位實用面積273至736平方呎，價單定價470萬至1,678萬元，價單呎價17,216元至22,799元，扣除最多折實優惠後，折實售價380.7萬至1,342.4萬元，折實呎價13,945元至18,239元，以市值計整批逾10億元。

3天連環推三張價單 共涉219伙

該盤在周一已推出1號價單，提供50伙，折實平均呎價15,250元，其後在昨日周二又再加推50伙，折實平均呎價為15,714元。即親海駅I在本周一至三內的三天，連環推出共三張價單，提供共219伙。

周日首輪盡推219伙 折實均價15939元

周日（20日）發售的219伙，涵蓋一房至三房，實用面積273至736平方呎，包括110伙一房、44伙兩房及65伙三房；定價總逾19億元；價單售價451萬至1,678萬，價單呎價16,520元至22,799元。折實售價365.3萬元至1,342萬元，折實呎價為13,381至18,239，折實平均呎價為15,939元。

周五晚上8時截票

長實營業部首席經理郭子威表示，項目將於18日晚上8時截票，周日報到時間為早上10時，比第二期有所更改。首輪銷售將設V、N兩組，並以抽籤形式發售，每位入票人士最多可購買4伙單位。買家若購買任何兩伙單位或購買一伙三房單位或一間開放式單位，將會進入N組。至於，上周有參與親海駅II抽籤得向隅客可進入V組並享有1%折扣優惠。

+ 4

親海駅II首批折實均價14997元

早前親海駅II銷情熾熱，在周六即日沽清全數626伙。該盤在8月3日至8日，即六天內連環推出4張價單，首張價單，提供132伙，折實平均呎價14,997元。及後再加2號價單共122伙，折實平均呎價15,063元。項目隨後再加推3號價單提供128伙，折實平均呎價14,806元。而最後一張4號價單共244伙，折實平均呎價為14,868元。

↓↓親海駅II銷售現場情況↓↓