資策九龍灣甲廈啓匯獲醫管局進駐　租用兩層半、樓面共10萬呎

資本策略地產（0497）宣布，九龍甲級商廈項目啓匯 （Harbourside HQ），獲醫院管理局轄下主要部門落實承租，以配合啟德發展計劃中未來醫療及商業核心計劃，涉及樓面達10萬平方呎，成為今年九龍東最大宗的甲級辦公室大樓租賃成交。



今年九龍東最大宗甲廈租務

資本策略地產主席兼執行董事鍾楚義表示，榮幸獲醫院管理局租用旗下項目，物業獲優質大型租戶進駐，是次租賃成交將為本港甲級商廈租賃市場打下強心針，同時預料將會吸引市場對九龍東核心區高質素甲級商廈物業的關注，並帶動項目及九龍灣一帶之甲廈租務成交。

項目位於九龍灣臨澤街8號，屬當代新型甲級辦公室大樓，鄰近香港兒童醫院及正在興建的啟德新急症醫院，項目獲醫院管理局轄下主要部門落實承租2層半合共10萬平方呎樓面，隨著啟德發展計劃中未來醫療及商業核心計劃陸續落成，料上述成交將成為九龍中聯網的重要據點。

目前列入九龍中聯網的伊利沙伯醫院，為九龍區主要的大型醫院，政府已落實在啟德新急症醫院落成後，把伊利沙伯醫院大部分服務搬至啟德新急症醫院，而醫管局選址於啓匯（Harbourside HQ）設立全新辦公室，料將成為該聯網之主要辦公地方，同時亦確立項目位處醫管局九龍中聯網的核心位置。