天賦海灣大宅蝕讓放盤一年冇人吼　減三球沽、十年蝕1200萬｜多相

向來為明星聚居地的大埔白石角天賦海灣，最新錄得一宗大額蝕讓。該屋苑一伙實用面積逾二千呎的四房海景戶，以4,000萬元沽出，較10年前買入價帳面蝕讓逾18%或近九球，實蝕近1,200萬元。據悉，原業主早於上年11月以「蝕讓價」4,300萬元放盤，但一直未能沽出，最終近日在減價300萬元的情況下成功易手。



代理消息指出，是次成交單位為天賦海灣3期海鑽3座高層A室，實用面積為2,184平方呎，屬4房雙套連儲物室間隔，外望開揚吐露港海景。原業主早於上年11月以「蝕讓價」的4,300萬元叫價放盤，近日獲買家洽購，因應市況減價300萬元，或6.97%至4,000萬元成交，折合呎價約18,315元。

↓↓天賦海灣3期海鑽3座高層A室↓↓

+ 2

2013年買入價4895.8萬

據悉，業主於2013年以4,895.8萬元買入上述單位，持貨不足10年轉手，現帳面大幅虧損895.8萬元，期內單位跌幅逾18%。如計及釐印費及佣金等支出，料實際蝕1,185萬元，為兩年間最大蝕幅個案。

新買家為分支家庭換樓客。買家見單位間隔合適，附有豪華裝修，且享全海景，屬罕有放盤，即與業主洽商議價。

白石角新晉明星盤 王祖藍、陳小春做鄰居

天賦海灣由於外望極開揚吐露港海景，且位置自成一隅，吸引入少明星藝人聚居，如王祖藍夫婦於2015年以1.14億元，買入天賦海灣第四期逸瓏灣 II 頂層特色戶，呎價達40,684元，成交價及呎價均創當時屋苑新高。

及後王祖藍再以3,706.9萬買入同屋苑另一個低層連花園單位。另外，藝人陳小春於2011年斥約2,900萬元，買入天賦海灣第一期的高層四房單位，其妻應采兒及後再以700多萬元入市逸瓏灣 II 一個細單位。屋苑其他業主還有黎瑞恩、胡杏兒等。