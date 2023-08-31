豪宅破底大蝕讓　大潭浪琴園兩房慘蝕兩成　創7年同類新低｜多相

樓市下行，不少買家趁機物色筍盤。南區傳統豪宅浪琴園都未能逃過下行命運，屋苑一伙兩房戶連車位以1,950萬元成交，除跌穿2,000萬元關口之外，更創下屋苑過去7年同類單位新低紀錄。



是次成交單位為大潭浪琴園1座高層B室，實用面積約1,077平方呎，屬兩房間隔，望海景，新近連車位以1,950萬元成交，呎價18,106元。

2018年買入價2460萬

據了解，原業主於2018年6月以約2,460萬元購入物業，持貨5年，是次沽貨帳面蝕讓約510萬元，貶值約20.7%。計及交易雜項成本及稅項，料實際蝕幅可達658.1萬元。

據中銀網上銀行估價，上述單位估價為2,185萬元，而恒生估價則為2,194萬元。即最新成交價較估價低10.7%至11.1%。

↓大潭浪琴園1座高層B室↓

較上次成交低逾400萬創下 7年同類單位新低價

資料顯示，屋苑對上一宗同類單位成交為今年3月成交，當時一個1座高層B室戶，實用面積約1,077平方呎，以約2,380萬元成交，故是次交易亦較約5個月成交的同類型單位有約430萬元折讓，或低約18%。

另外，同類兩房單位在多年間未曾以低於2,000萬元成交，上述單位以1,950萬元為同類型單位近7年的新低及破底價成交。

大潭浪琴園。（余睿菁攝）