佣金凍過水！代理被整頓　廣東省帶頭減佣、香港要跟？｜樓市燈神

香港地過去多年樓價穩步向上，期間港樓身價已累積倍數上升，除咗令普羅大眾身家翻倍外，亦都令到倚靠物業買賣、賺取佣金嘅地產代理獲得豐厚報酬。不過近年整個房地產市道開始出現滑落，內地當局除了整頓一眾內房企業，劃下「三條紅線」及要求「保交樓」外，最新更將整頓目標擴展至地產代理。



其中廣東省住建廳喺過去一周就發佈通知，要求地產經紀合理降低服務費用，物業成交價越高，服務收費要越低，即係要「減佣」，雖然相關措施只係應用於廣東省，不過隨大灣區持續發展，燈神睇怕遲早都會燒到香港。



代理佣金收費遠高於律師費

燈神由細到大都係香港長大，其實都留意到過去多年，一直有唔少市民覺得地產代理收費偏貴，市民付出代理佣金往往高於律師費用。以本地一個樓價約400萬元的二手細單位計，現時普遍佣金計算方法，買賣雙方各付樓價1%作為地產代理的佣金，即各付4萬元，代理雙邊實收8萬元。律師費方面，業主及買方各自繳付費用大約為1萬元，即代表業主及買方嘅律師合共收到約2萬元。粗略計算，處理一宗物業買賣，地產代理所獲得收入遠勝律師行。

「1%」佣金隨樓價大幅升值

值得留意，地產代理向買賣雙方收取1%作為佣金，喺過去多年一直沿用，如果簡單以CCL計算樓價，喺1997年7月CCL為103.82點，而目前CCL已升至162.73點，反映咗「1%」嘅代理佣金，已經跟隨樓價升咗大約60%。要留意返，CCL只喺一個反映逾百個大型屋苑的平均值，實際上唔少屋苑過去多年所錄得升幅，係以倍數計算！難怪一眾代理收入豐厚。

本地物業買賣透過代理進行時，代理行普遍會向買賣雙方收取樓價1%作為佣金。（歐嘉樂攝）

廣州樓價7年急升83%

至於近年內地主要城市亦出現樓價急升情況，其中廣州樓價指數目前已高達121.8點，雖然較2022年6月高位134.68點，回落約9.5%，但對比2016年3月份資料紀錄開始時，在短短7年間已經累升約83%。可能大灣區樓價持續高企，燈神估唔到內地廣東省當局，竟然有意降低物業買賣及租賃的經紀服務費用。

廣東省住建廳要求合理降低經紀服務費

睇返廣東省住建廳發佈通知資料，當局就話房地產經紀機構要合理降低住房買賣和租賃經紀服務費用。當局鼓勵地產代理公司，按照成交價格越高、服務費率越低的原則，實行分檔定價，引導由交易雙方共同承擔經紀服務費用，房地產經紀機構不得收取任何未予標明的費用。

當局仲指出，具有市場支配地位的房地產經紀機構，不得濫用市場支配地位，以不公平高價收取經紀服務費用，房地產互聯網平台不得強制要求實行統一經紀服務收費標準，不得干預機構自主決定收費標準。

廣東省住建廳發佈通知，房地產經紀機構要合理降低住房買賣和租賃經紀服務費用。

被「溫馨提示」墊支10億佣金 「你以前賺很多」

燈神睇完廣東省住建廳最新公佈後，立即就諗起本身受累「保交樓」政策，已經被內房企業拖欠10億佣金嘅本港龍頭代理行中原集團。近日佢地集團創辦人施永青罕有地被內地官員「溫馨提示」，要求墊支逾10億佣金，更被指「你以前賺很多」。

施老板近期亮相電台節目就透露，相關言論並非由高級官員所講，絕非國家政策，而係街道辦事處（街道辦）所說，又引述佢地所講「你以前賺咗，不如幫下佢地（小業主）囉，等佢地唔使咁慘，先唔會搞到社會不穩」。

民生為重、代理收佣變次要

聽完施老板所講，燈神唔多唔少都感到心寒，早前內地政府決定要「保交樓」，所有房企已經投放所有資源，務求完成任務確保小業主可以收樓，至於一眾地產代理收佣事宜，喺民生為重情況下，對內地社會嚟講已經變得次要。

中原集團創辦人施永青被內地街道辦官員「溫馨提示」，要求墊支逾10億佣金，更被指「你以前賺很多」。（資料圖片）

廣東省住建廳：要求地產經紀合理降低服務費用

而最新廣東省住建廳更加要求相關地區要降低佣金收費，要按照成交價格越高、服務費率越低原則，似乎令人感到內地要開始整頓行業秩序，相信中港兩地均有業務嘅中原會有最深刻體會。

雖然市場上暫時都未有風聲透露，香港房地產市場要跟隨上述廣東省降低佣金收費情況，但近年中港兩地致力融合大灣區，燈神認為香港市場亦有機會跟隨，睇嚟本港一眾代理真係唔可以再「大安旨意」。