昔日珠寶店月租350萬　黃金廣場拆細地舖18萬租出　呎租跌逾80%

政府近日大推搞活夜市政策，帶動本港核心商業區舖位成交，惟租金水平仍較高峰期大幅回落。銅鑼灣黃金廣場地舖新近獲本地時裝店承租兩年，月租水平僅約18萬元，成交呎租約135元。該舖位連同相連地舖，在高峰期由六福珠寶以每月350萬元租用，當時呎租高達約719元，以呎租計，新租金累挫約81%。



中原（工商舖）商舖部營業董事黃新宇表示，是次成交舖位為銅鑼灣軒尼詩道502號黃金廣場地下1及2號舖，建築面積約1,325平方呎，新近獲時裝店以18萬元承租，呎租約135元，租約為期兩年。黃新宇再指，新租客為本地時裝品牌，於香港各區皆有分店，但並不是大型連鎖時裝品牌。

租約為期兩年 新租金與疫情短租價相同

新租客看好銅鑼灣區消費前景，加上該舖位處港鐵銅鑼灣站旁，屬人流必經之地。該廈樓上另為食肆及寫字樓用途，坐擁極高消費客群，舖位置亦鄰近多座大型購物商場，故租用上述舖位。

銅鑼灣軒尼詩道502號黃金廣場地下1及2號舖。

疫情期間由口罩店18萬短租

翻查資料顯示，上述舖位由2021年疫情期間一直由本地口罩品牌GOOD MASK租用，當時月租同為18萬元，其合約於今年3月完約。該舖位由3月交吉至今，再由本地時裝店以18萬元承租。

高峰期六福350萬租用

而該地舖租金高峰期就要追溯到疫情前2016年，當時由六福珠寶承租，而其月租約350萬元，若以現時月租水平作計算，即該舖位租金水平由高位回落約95%。不過當時六福珠寶租用的地舖涉及地下1號至7號舖，建築面積約4,868平方呎，當時呎租約719元，若以呎租比較，最新呎租累挫約81%。

近期銅鑼灣租務氣氛轉好

黃新宇續指，近期銅鑼灣零售區舖位交投氣氛明顯轉好，相繼吸引多個知名零售品牌進駐，當中最為矚目的是京華中心地下連1樓及外牆廣告位以逾300萬元由國際知名時尚品牌租用，近期亦正式開幕。

同時，區內駱克道545號逾千呎地舖亦以呎租約250元獲藥妝店承租，而銅鑼灣廣場一期地下15至18號舖，面積約2,188平方呎，亦獲珠寶品牌租用，成交呎租約168元。