恒地隱藏村屋曝光　放盤呎價不到6000元　位處比華利山旁｜多相

大埔老牌屋苑比華利山別墅由本地大型發展商恒地（0012）發展，屋苑全部洋房售價過千萬，據悉，早年發展商為推銷樓盤，特意買入鄰近的大埔汀角沙欄小築一伙中層村屋單位。據市場消息指，近日恒地透過代理放售該沙欄小築的中層村屋單位，面積約700平方呎，叫價僅400萬元，呎價5,714元。



單位空置20年 原為比華利山支援辦公室

代理表示，上述單位為大埔沙欄小築189號中層村屋，面積700平方呎，屬兩房間隔。據了解，恒地當年在興建大埔比華利山莊時買入，由於單位臨近項目地盤，原意購入以方便作項目支援，惟最終沒有使用，單位一直保持原狀。

代理又指，恒地多年前已經有意放盤，不過態度比較被動，直至近日才再度聯絡代理進行放盤，叫價400萬元，折合呎價5,714元。單位呎價比旁邊的比華利山莊平近一倍。

↓↓大埔沙欄小築189號中層村屋↓↓

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據放盤圖片，雖然單位空置已久，但整體情況尚算乾净企理。據聞恒地每隔1至2年，會派專人前來巡視及清潔。

2003年買入 多年來未獲買家接洽

代理指，恒地於2003年以92萬元買入單位，若最終以400萬元叫價售出，單位升值逾4.3倍。不過代理亦透露，多年來單位一直未獲買家接洽，估計因爲本身該村交投淡靜。據了解，沙欄小築業主多以用家為主，市場上一年不會多於3宗成交。