張智霖袁詠儀880萬買柴灣工業城　平過任達華兩年前同廈呎價11%

向來備受演藝界人士歡迎的柴灣工業城，新近再有名人入市個案。知名藝人張智霖及袁詠儀夫婦，新近斥資880萬元買入柴灣工業城2期一個高層單位。值得留意，是次張智霖及袁詠儀入市的成交呎價為5,744元，較兩年前演藝界「樓王」任達華買入的同廈低層戶，大幅平約11%。



資料顯示，上述單位為柴灣工業城2期18樓11室，面積約1,532平方呎，在8月25日以880萬元沽出，成交呎價5,744元。原業主於2014年以690萬元購入上述單位，是次易手帳面升值190萬元或28% 。

至於單位新買家為彩豬有限公司（LUCKY PIGGY LIMITED），其公司董事包括張智霖及袁詠儀兩夫婦。

任達華兩年前買同廈低層 呎價6449元

事實上，柴灣工業城一向為藝入鍾意投資的大廈，如演藝界「樓王」任達華在2021年5月以988萬元購入柴灣工業城2座6樓11室，面積約1,532平方呎，成交呎價約6,449元。

張敬軒三年前2750萬大手購4個單位

而歌手張敬軒在2020年11月則透過4間不同的公司，以合共2,750萬元購入柴灣工業城4個單位，包括4樓8室、9室、10室及11室。該批單位合共涉及5,323平方呎，即成交呎價約5,166元。

柴灣工業城向來吸引不少名人入市，除了上述張智霖及袁詠儀夫婦、演藝界「樓王」任達華及歌手張敬軒外，近年入市該廈還有新晉演員王丹妮、立法會議員謝偉俊。