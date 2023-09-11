THE PARKSIDE三房1125萬沽　屬同類二手新低　業主曾企硬唔減價

將軍澳半新盤THE PARKSIDE有三房放盤逾兩年，終累劈265萬元以1,125萬元沽出，造價屬同類單位入伙以來的新低。原業主曾心雄提價賣樓，惟終認清市況，於兩個半月內急減價三次。



兩年前進取叫價1390萬 一度加價10萬

香港置業首席分區董事劉浩勤表示，是次成交為The Parkside2A座高層A室，實用面積694平方呎，座向西，可望中央大道。單位初以於2021年6月初以「進取價」1,390萬元叫價放盤，惟因為一直不願意減價沽貨，故單位放售近兩年至今年仍無人問津。

兩個半月內先後減價3次

原業主於今年5月更加價10萬元至1,400萬元叫價放盤，直到今年7月認清市況，開始減價價50萬元至1,350萬元求售，終於7月底再劈100萬元至1,250萬元獲買家洽購。最終放盤逾兩年終劈265萬元或者19%，以1,125萬沽出單位，造價屬同類單位入伙以來的新低。

據悉，原業主於2014年以847.5萬元買入，持貨9年，是次轉手帳面獲利277.5萬元，單位期內升值32.7%。劉浩勤補充，目前屋苑有72個放盤，入場費為720萬元起。