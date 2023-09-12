劏房之城價崩！　環海．東岸納米樓340萬沽蝕21%　業主怕加息蝕走

市區納米樓繼續蝕住走！有「劏房之城」之稱、一梯36伙的紅磡環海．東岸，屋苑一伙實用面積200平方呎的開放式戶，以340萬元沽出，較4年前買入價帳面貶值約90萬元，蝕幅高達21%。



利嘉閣地產新啟德分行經理薛丁武表示，上述成交為紅磡環海·東岸1A座高層L室，實用面積194平方呎，屬開放式戶，享市區樓景。單位於2022年底推出放盤，叫價440萬元，惟一直沒有買家洽購，近月降價約16%至370萬元始獲買家睇樓還價，不過最終仍要減至340萬元才沽出，成交呎價約17,526元，也較最初叫價累減100萬或約23%。

封頂息率大增 原業主憂加劇供樓負擔

據悉，原業主於2019年以430萬元買入單位收租，持貨至今超過4年轉手，帳面虧損90萬元或約21%。不過單位一直用作收租用途，每月收租約1.1萬元，預計可以抵銷部份蝕幅，代理又透露，由於近月本地大型銀行大幅調高H按封頂息率，變相加息0.5厘，該業主為避免「硬食」利息支出，決定及早賣樓以減輕加息後的供樓負擔。

至於新買家認為單位間隔合適，鄰近地鐵站，起居方便，即決定承接該納米樓。薛氏補充，現時該屋苑有114個放盤，最低入場價為365萬元起。