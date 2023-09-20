本月至少48宗蝕讓　沙田帝堡城3年輸92萬　北角尚譽創屋苑新低

二手市場疲弱，不斷傳出蝕讓成交，截至昨日本月則暫錄48宗蝕讓個案，更單日錄至少6宗蝕讓成交。北角納米盤尚譽開放式340萬元沽，創屋苑入場費新低，另沙田帝堡城兩房SSD禁售期滿後沽出，原業主3年帳面輸92萬元。



世紀21聯席董事蔡嘉駿表示，是次成交為北角尚譽中層C單位，實用面積約170平方呎，屬開放式間隔，眺望北面樓景，原業主於今年年中以398萬元叫價放盤，最終減價58萬元或近15%，以340萬元沽出，呎價20,000元，創屋苑入場費新低。

據悉，單位原業主於2020年12月以410萬元買入，持貨3年，是次轉手帳面蝕讓70萬元，單位期間單位貶值約17%，由於單位未過SSD禁售期，料需付額外印花稅。

北角納米盤尚譽。（資料圖片）

帝堡城兩房3年輸92萬

另外，市場亦錄一宗SSD禁售期滿後即時沽出的成交。世紀21分行經理楊麗娟表示，涉及為沙田帝堡城8座低層D室，實用面積547平方呎，屬兩房兩廳間隔，座向西北望園景，單位原叫價820萬元，放盤8個月後減價112萬或近14%，至708萬元沽出，呎價12,943元。

據悉，原業主於2020年3月以800萬元才購入上址，持貨3年，是次轉手帳面蝕讓92萬元，單位期內貶值12%。