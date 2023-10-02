9月二手蝕讓至少錄82宗、蒸發逾1.69億　逾兩成個案屬SSD鬆綁即沽

本港樓市蝕讓潮持續，據《香港01》統計，9月份全港各區共錄至少82宗二手蝕讓個案，合計貶值金額，一眾原業主合共帳面蝕逾1.69億元。值得留意，其中有18宗蝕讓個案於2020年期間買入，屬額外印花稅（SSD）「鬆綁」後即沽貨，佔近22%。而9月蝕得最甘為大潭紅山半島雙號洋房，放盤逾一年累劈3,600萬元，終持貨6年帳面貶值約46%。



紅山半島雙號洋房狠劈3600萬蝕沽

資料顯示，全月整體蝕幅及蝕讓金額最多為南區大潭豪宅紅山半島松柏徑雙號洋房，實用面積3,142平方呎、連花園834平方呎及天台1,315平方呎，屬四房間隔。

據知原業主為「新香港人」於去年中以 「蝕讓價」9,600萬元叫價放盤，於今年6月減價至9,500萬元。該幢洋房業主在9月份發生世紀大暴雨襲港，令紅山半島被揭為「僭建之島」後，於半個月連劈價三成至6,700萬元求售。

最終洋房於9月底以約6,000萬元沽出，放盤逾一年累劈3600萬元。是次轉手該幢洋房帳面貶值約46%或約5,154萬元。原業主於2017年6月份以約1.115億元向發展商一手買入，呎價約3.55萬元，並獲「裝置及裝修物料現金回贈」涉約600萬元。

明星屋苑傲瀧銀主盤3000萬沽 六年貶值3成

其次為西貢豪宅、有明星屋苑之稱的傲瀧，一伙頂層戶以3,000萬元沽出，較六年前買入價帳面勁蝕約30%。涉及單位為15座頂層B室，屬銀主盤，實用面積1,837平方呎，屬三房間隔，連1,763平方呎天台。原業主於2017年買入後向財務公司進行按揭，及後於2021年再向二線銀行進行樓宇二按，直至去年才轉按至傳統銀行，惟最終淪為銀主盤。

據知，單位年初以6,000萬元叫價放盤，及後於上月減至3,140萬元吸客，單位終以3,000萬元沽出，呎價1.6萬元。至於原業主於2017年以4,287萬元買入，至今約6年，是次銀主轉手帳面蝕讓1,287萬元，單位期內貶值約30%，亦屬今年該屋苑最大蝕讓。

↓傲瀧15座頂層B室↓

新界區57宗蝕讓佔七成 沙田、元朗淪重災區

至於以主要區域劃分，新界區錄57宗蝕讓個案，佔整體比率高達70%。其中沙田及元朗區為重災區，各錄10宗蝕讓個案，冠絕全港各區，兩區蝕讓幅度介乎0.17%至25.12%，合計蝕讓金額，一眾原業主合共帳面蝕2,124.2萬元離場。

當中，蝕讓最勁一宗為元朗瑧頤低層B6室，實用面積325平方呎，屬一房間隔，單位於今年7月以460萬元叫價放盤，及後累劈65萬元至395萬元沽出單位，呎價12,154元。據知，原業主於2020年2月以527.5萬元一手買入單位，持貨3年帳蝕132.5萬元或逾25%離場。

至於，九龍區及港島區各錄13及12宗蝕讓個案，蝕讓金額分別逾1,200萬元及5,848萬元。