10月二手蝕讓至少錄93宗、眾業主帳蝕1.58億　新界區蝕讓急升17%

雖然近月市場普遍已預期樓市將會減辣，不過本港住宅市場蝕讓潮持續。據《香港01》統計，10月份全港各區共錄至少93宗二手蝕讓個案，合計總貶值金額，一眾原業主合共帳面蝕約1.58億元。而10月蝕得最甘為奧運站瓏璽四房，持貨逾12年，帳面輸逾1,800萬元。若按分區計，新界區錄63宗蝕讓個案，佔整體高達67.7%，按月急升近17%，其中沙田區繼續成蝕讓重災區。



資料顯示，全月整體蝕讓金額最多為奧運站瓏璽1座高層A室，實用面積1,467平方呎，屬四房間隔。業主於去年底開始放盤，最初叫價7,500萬元，其後多次因應市況下調叫價，新近以3,930萬元沽出，呎價26,789元。

換言之，單位放盤逾10個月，累劈3570萬元或47.6%沽。原業主於2011年7月以約5,794.8萬元一手買入，持貨至今逾12年，是次轉手帳面蝕讓1,864.8萬元，單位期內貶值32.1%，創下屋苑最大蝕幅紀錄。

↓↓瓏璽1座高層A室↓↓

兩年SSD解禁即沽 SEA TO SKY 業主蝕讓379萬

其次為九龍塘豪宅珏堡低層A室，該單位實用面積1,474平方呎，屬複式四房戶連車位，於10月份以2,000萬元沽出，呎價13,568元，為屋苑近兩年來首宗二手成交。原業主於2012年約3,214萬元一手買入，及後再以158萬元購入車位，合共約3,372萬元。持貨至今持貨11年，是次轉手連車位計帳蝕1,372萬元或近四成，如連同印花稅及基本使費，料實蝕約1,500萬元。

至於10月底新一份施政報告為樓市減辣，將額外印花稅（SSD）年期由3年縮短至2年，刺激部份新盤業主賣樓套現，將軍澳日出康城SEA TO SKY 錄放寬SSD禁售年期後首宗成交，有業主以1,600萬元沽四房，呎價15,181元，持貨兩年蝕讓379.7萬元。

新界區63宗蝕讓 按月升近17% 沙田續成重災區

至於以主要區域劃分，新界區錄63宗蝕讓個案按月急升近17%，佔整體比率高達67.7%。當中沙田繼上月錄最少10宗蝕讓個案後，10月份繼續冠絕全港各區最新錄13宗，蝕讓幅度介乎1.1%至27.5%，合計蝕讓金額，一眾原業主合共帳面蝕1,519.8萬元離場。

當中，蝕讓最勁一宗為沙田第一城2座低層C室，實用面積327平方呎，屬兩房間隔，單位最初以510萬元叫價放盤，放盤3個月，累減122萬元或減幅23.9%，以388萬元沽出，呎價11,865元。據知，原業主於2018年10月以535萬元購入，持貨至今5年，是次轉手帳面蝕讓147萬元，單位期內貶值27.5%。

至於，九龍區及港島區的蝕讓個案分別23及7宗蝕讓個案，其中九龍區蝕讓金額錄逾6,304.8萬元；而港島區蝕讓金額為890萬元。