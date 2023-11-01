樓市下行｜10月樓宇買賣登記僅錄2925宗　創33年歷史次低

樓市下行，市場購買力大多持觀望態度。根據中原統計資料顯示，2023年10月份整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）錄2,925宗，總值301.48億元，較9月的3,893宗及297.65億元，分別下跌24.9%及微升1.3%（因為恒地及太古地產收購的鰂魚涌濱海街舊樓項目有1宗63.1億元登記推高所致）。10月份宗數創1991年有紀錄以來近33年歷史次低，僅高於2016年2月2,583宗低位，而金額是創近10個月次低。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，10月25日政府落實三項減辣措施，明天（11月2日）美國聯儲局公佈議息結果，對樓市的影響將於11至12月份的登記數字中反映。

另指，2023年首十個月整體登記錄50,726宗，全年預測由原先的60,000宗，再調低至58,000宗，將較2022年的59,619宗下跌2.7%，有望創1991年開始有全港數據以來的33年歷史新低。

減辣後發展商加快推盤 料全年可錄10500萬宗一手登記

一手私人住宅方面，10月份錄341宗及46.5億元，較9月的957宗及76.4億元，分別下跌64.4%及39.1%。宗數及金額同創2022年12月後的10個月新低。9月期間市場缺乏大型新盤開售，推低一手交投。10月底減辣後，發展商加快推售新盤，預期12月一手登記可望重上一千宗。今年首十個月一手錄9,161宗，預測全年約10,500宗，僅較2022年的10,261宗微升2.3%，將為2013年9,753宗後的近10年次低水平。

10月份登記宗數最高的新盤是屯門凱和山，錄35宗及1.61億元。何文田傲玟及將軍澳凱柏峰III同樣錄28宗，分別總值6.88億元及2.19億元。九龍城文曜錄25宗及2.61億元。

二手私人住宅登記宗數及金額創五年新低

二手私人住宅方面，10月份錄1,682宗及132.3億元，較9月的1,773宗及160.6億元，分別下跌5.1%及17.6%。宗數及金額將同創2018年12月後的58個月（近5年）新低。顯示9月期間買家觀望，二手市況持續淡靜。今年首十個月二手錄26,000宗，預測全年約30,500宗，將較2022年的31,802宗下跌4.1%，登記量有望創1996年有紀錄以來28年歷史新低。

大型屋苑方面，10月份嘉湖山莊錄33宗買賣登記（共1.48億元）、美孚新邨錄24宗（共1.82億元）、太古城錄13宗（共1.29億元）及沙田第一城錄13宗（共0.70億元）。