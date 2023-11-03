內地專才「先免後徵」買馬鞍山峻源套三房戶　料可慳稅280萬元

施政報告推出三項減辣措施，希望藉此提振樓市。而馬鞍山峻源新近錄得一宗專才「先免後徵」個案，料可以減免近280萬元稅項支出入市。



中原地資深區域營業經理胡耀祖表示，是次成交單位為馬鞍山峻源2座中層A室，單位實用面積1,184平方呎，屬三房連套房及工人套房間隔，原業主早前開價約1,950萬元放盤，因應市況，減價至1,868萬元易手，實用平均呎價15,777元。

原業主早於2019年1,911萬元買入上述單位，持貨4年，是次轉手帳面蝕讓約123萬元離場，單位期內貶值約6.2%。

專才「先免後徵」入市 料可減免280萬稅

新買家為內地專才，見屋苑環境舒適，配套完善，加上施政報告落實為樓市減辣，整體市場氣氛有改善，同時放寬人才置業稅，即把握機會買入上述單位自用。

施政報告宣佈，買家印花稅、新住宅印花稅稅率減半，各由15%減至7.5%；同時對外來人才置業印花稅實施「先免後徵」，意味著原先在港置業須支付的7.5%買家印花稅及7.5%從價印花稅，買家獲得香港人身份後寬免。

套用在是次成交個案中，即新買家料可以暫免繳280萬稅款入市，在買入上述單位時，只需繳付4.25%從價印花稅，即約80萬元便可以「上車」。