美聯：山頂南區上月「零」買賣　近20年首見　租務個案大跌4成

剛過去的10月份，山頂南區租務市場共錄得約31宗租務成交，較9月份大幅減少約4成，而涉及租金總額則錄得347.8萬元，按月跌約46%。至於買賣方面則未有任何成交個案，為過去20年來首見情況。



美聯物業山頂南區豪宅首席區域營業董事方富義表示，由於上月市場買賣觀望氣氛濃厚，全月未見買賣成交。但隨著施政報告減辣，以及吸納外來人才，相信對豪宅租務及買賣需求將起一定刺激作用，料本月區內成交將會有所回升。

10月南區山頂租務個案及金額齊跌4成

根據美聯物業山頂南區分行統計，10月份共錄得約31宗租務成交，涉及租金總額約347.8萬元，較9月份約51宗及651.9萬元分別減少39.22%及46.64%，平均呎租亦回落約5.5%。

方富義稱，雖然10月份山頂南區樓市氣氛持續偏靜，或與市場觀望施政報告影響，惟隨著樓市減辣，以及政府積極吸納外地專才，料長遠對豪宅樓市起正面刺激作用，並相信區內買賣交投將逐步回穩。

山頂南區租務成交變化資料。（美聯提供）

逾10萬元月租的租務錄17宗

另外，山頂南區10月份逾10萬元月租的租務佔約有17宗，而當中有兩宗為洋房的租務成交，但亦較9月份22宗及7宗，下跌22.73%及71.43%。

在租務成交個案方面，綜合市場消息統計，全月最大額的租務為白加道28號一個單號房成交，並以月租約65萬元獲承接。而另一宗洋房租務則為加列山道48號洋房，月租約13.5萬元。至於分層戶租務個案統計，最大額租務為怡峰及淺水灣大廈，均以月租約15萬元成交。