元朗洋房淪「九按」銀主盤　曾一年抵押六次　最勁借1700萬｜多圖

再有大批銀主盤推出拍賣。盈置地產將於11月21日舉行拍賣會，推出多達20項銀主盤，當中住宅物業涉及16伙，當中包括4項公居屋物業，另有1伙獨立屋，以及3伙村屋。而非住宅物業包括寫字樓及商舖則共佔4伙。其中元朗翠巒出現「九按」洋房，銀主一個月內劈價330萬元求售。



上述推出的銀主盤為元朗新潭道翠巒獨立屋，實用面積約1,284平方呎，屬四房間隔連獨立車庫及天台。該洋房於今年10月曾以叫價1,430萬元推拍，惟無人問津。最終銀主於一個月內劈價330萬元或23%至1,100萬元重新推出拍賣，呎價約8,567元。

↓↓元朗新潭道翠巒獨立屋↓↓

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10月銀主盤叫價1430萬 大劈330萬

據資料顯示，原業主於2012年以900萬元買入該洋房，及後先後多次把洋房抵押，向多家財務機構或人士貸款。連同最初買入時上會的按揭計，單位於2012年至2019年的7年間，先後將單位抵押多達九次。

一年內曾六次按揭貸款 最勁一筆借1700萬

資料顯示，該洋房於2018年曾先後向6家財務機構或人士按揭貸款，當中最勁一筆為向永豐信貸有限公司（Ｗing Fung Credit Limited）按揭貸款1,700萬元。而同年9月向二線財務公司再借40萬元。