西營盤瑧蓺歷史低價抛售　開放式戶400萬蝕沽　五年蒸發41%

樓市下跌，納米盤首當其衝受影響，幾年間樓價大幅蒸發超過4成。西營盤單幢式住宅瑧蓺一伙開放式單位最新以400萬元蝕沽，呎價18,100元，創屋苑歷年新低。業主5年蝕278.8萬元離場。



市場消息透露，該單位為瑧蓺高層E室，實用面積221平方呎，屬於開放式間隔。單位於去年1月放盤，叫價680萬元，與買入價相若。但最終狠劈280萬元，以400萬元成交，折合呎價18,100元，是次成交造價創屋苑落成以來的新低。

5年前一手買入價678.8萬

原業主2018年以678.8萬元一手購入上述單位，持貨5年帳面蝕讓278.8萬元離場，期內大幅貶值41%，屬屋苑蝕幅次高的成交。

西營盤單幢式住宅瑧蓺。

近2年同屋苑二手成交全紅

翻查資料，屋苑從2021年8月起共有15宗二手成交，全部為蝕讓出售，蝕幅由4%至52%。當中蝕幅最高的單位於本年9月成交，單位為高層J室，同為221平方呎的開放式間隔，割價52%以490萬元出售，呎價22,172元。

瑧蓺位於西營盤西源里1號，於2018年5月入伙，設1座共250伙，實用面積191至463平方呎。該盤距離西營盤站僅一分鐘步程。