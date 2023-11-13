同區新盤搶客　曼克頓山兩房940萬沽　不足1星期狠劈128萬｜多圖

二手市場疲弱，荔枝角曼克頓山一伙兩房戶以940萬沽出，放盤不足1星期狠劈128萬元。有區內代理解釋，由於兩房單位市場競爭大，加上同區維港匯等一手新盤搶客，故業主需減價吸客。



香港置業高級首席聯席董事吳志輝表示，是次成交為荔枝角曼克頓山5座極高層E室，實用面積538平方呎，原則兩房，望開揚山景及海景。原業主於11月初以1,068萬叫價放盤，放盤不足1星期，狠劈128萬元以940萬沽出，呎價為17,472元。

參考曼克頓山10月中一伙6座低層F室成交，實用面積558平方呎，由於低層單位只能望美孚新邨內街樓景，單位終以938萬元沽出，呎價為16,810元。相隔約三星期，是次成交單位成交價與低層相若。

↓↓曼克頓山5座極高層E室↓↓

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持貨16年 帳賺490萬

吳志輝解釋，過去5個月，屋苑兩房只錄3宗成交，反映這類型單位市場競爭大，維港匯等一手新盤搶客，故業主需減價吸客。據中銀網上銀行估價，上述單位估價為1,061萬元，而恒生估價則為1,018萬元。即最新成交價較估價低7.7%至11.4%。

據知，原業主於2007年11月以450萬購入，持貨16年，是次轉手帳面賺490萬元，單位期內升值逾一倍。