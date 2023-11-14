內房禹洲集團低價放售中環中心全層　意向價5億、呎價2萬近年新低

傳統核心商業區寫字樓近月錄得大蝕讓個案。市場消息透露，由內房禹洲集團（1628）持有的中環中心低層全層戶，新近委託代理推出放盤，叫價5億元，實際意向呎價低至20,432元。



全層面積發水逾3600呎

上述物業為中環皇后大道中99號中環中心21樓全層，建築面積28,127平方呎，據悉最新叫價5億元，呎價約17,777元。不過有代理指，上述全層總樓面面積為「發水面積」，實際建築面積24,471平方呎，以此計算，意向呎價約20,432元，呎價依然屬於偏低水平。

禹洲擁中環中心兩層 58樓買入呎價約3.4萬

禹洲集團在中環中心亦持有其他樓層。如中環中心75%業權在2017年11月以402億元沽出，成交呎價約3.3萬元，及後在該批樓面分配予不同投資者，當中由全國政協委員盧文瑞持有21樓及58樓轉讓予禹洲集團的主席郭英蘭，該物業再於2019年3月轉讓予禹洲集團（1628），作為8.987億元，總面積為26,356平方呎，呎價約34,098元。

中低層全層近年成交呎價約2.7萬至3.1萬

值得留意，中環中心天價大刁完成後，市場上不時有投資者買入中環中心的分層單位，當中包括紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮，在2018年12月他以7.62億元，向盧文瑞買入中環中心19樓全層，成交呎價約3.1萬元。此外，湯文亮在2021年7月又再加碼，斥資6.9億元買入26樓全層，成交呎價約2.7萬元。

翻查資料，禹洲集團近年也有沽售旗下香港物業，如在2022年4月份以約5億元沽出中環半山堅道48號全幢服務式住宅UPPER CENTRAL，成交呎價約1.61萬元，較2021年叫價勁劈3億元或37%。

↓↓中環堅道48號UPPER CENTRAL↓↓