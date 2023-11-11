梅艷芳被掌摑、明星佛堂詐騙　九龍塘是非地荒廢24年漲10倍｜燈神

九龍塘根德道近年有唔少新聞，近期最令市民印象深刻一定係街內創校近60年的九龍塘根德園幼稚園，在9月份宣布三年後結束營運，燈神近日行過根德道都走咗去影定相留念，之後行到去街尾就發現一幢外貌十分古舊的屋地，原來就喺過去30年來不時發生離奇事件嘅根德道22號屋地！



這一幅屋地絕對稱得上係九龍塘「是非之地」，早喺90年代初期就發生「梅姐」梅艷芳懷疑被掌摑事件，而在90年代末期則發生「明星佛堂」詐騙案，令這一幅荒廢屋地充滿傳奇性。



中國宮廷式建築 外貌殘舊大閘生鏽

九龍塘根德道全長僅僅350米，最令市民有印象應為街內有著名學校耀中國際及根德園幼稚園，不過講到最多是非，必定是根德道22號屋地。

燈神近日路過根德道22號屋地，發現屋地內一片狼藉，屋地內為一幢兩層高的中國宮廷建築設計建築物，外貌相當殘舊。燈神從屋地已經生鏽的大閘門望向內裡，該幢舊式建築物上層外牆，表面上已經發黑，不過部份窗戶的狀況不俗，似乎沒有大破損。

牆身破損、大門封閉

不過下層方面就有點奇怪，白色牆身竟有不規則形的破損，似乎係早年曾經放置過某些裝飾，及後就被強行拆除的痕跡。至於內裡舊式建築物的大門已經被纏上鐵線封鎖，大門底部更放置多個沙包頂死，同時也以一條棍頂住大門，以反鎖屋內。

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早年為Cinema City總部 及後改建卡拉OK「Take One」

為何屋地內全是中國宮廷式建築？咁就要講返三十多年前的歷史！根德道22號本來係新藝城（Cinema City）電影公司總部，即係80年代電影人麥嘉、石天、黃百鳴合作創立的電影公司，當時佢地出品嘅《最佳拍檔》、《英雄本色》、《監獄風雲》系列大受觀眾歡迎，不過就係1991年一度結業。電影公司結業同時亦令根德道22號改建為卡拉OK「Take One」，成為咗娛樂圈是非之地。

最經典就發生過「梅姐」梅艷芳懷疑被掌摑事件，據聞喺1992年5月份，電影公司東主黃朗維在根德道22號「Take One」消遣，期間不滿「梅姐」態度，竟然當場掌摑「梅姐」，最終驚動兩大幫會「吹雞」超過200人到場「晒馬」。翌日黃朗維竟在灣仔一家酒樓被持刀襲擊，自行前往浸會醫院求診。不過數日後竟然被假裝探病的槍手擊斃。

曾發生「梅姐」疑被掌摑事件 導致黑幫衝突

而相隔一年多後，被懷疑涉及命案當中的「灣仔之虎」陳耀興，在1993年11月到澳門參加格蘭披治賽車期間，亦被被六名駕電單車之殺手開槍伏擊致死。上述娛樂圈經典事件，近年亦被搬上電影大銀幕，原來一切都係來自九龍塘根德道22號這個位置。

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江湖事件後易手 改建作「明星佛堂」

除咗上述令天后「梅姐」蒙上陰影的江湖事件外，根德道22號這幅屋地在1996年以5,680萬元易手予男富商劉百行。據悉，劉百行為密宗大師義雲高的信徒，當年把根德道22號這幅屋地用作「雲慈慧海功德會」會址，及後由於部份香港明星如張學友亦為信徒，令屋地成為「明星佛堂」。

不過這間佛堂未能成為佛門清靜地。燈神據聞當時「雲慈慧海功德會」的會長黃曉穗，建議業主劉百行成立一間海外公司，以該公司名義持有根德道的佛舍業權；又將該公司股權分成三份，劉百行佔其中一份，餘兩份分由黃曉穗及另一謝姓女子持有。

佛堂會長偽造假文件、騙取銀行貸款逾5000萬

佛舍最終於1999年7月停辦，上述海外公司的董事於1999年一致決議，將物業的業權免費轉給原告，謝姓女子於2001年已將其所佔的三分之一公司股份轉名給劉百行，但黃曉穗則未將她三分之一的股權轉回劉百行名下。因此劉百行遂興訟要求取回業權。

據悉，「明星佛堂」詐騙案中的兩被告即黃曉穗與其弟黃輝棟，涉使用及偽造假文件，製造假的董事會議紀錄及股東決議書，將佛舍抵押，騙取銀行超過5,000萬元貸款。不過業主劉百行發現舉報，最終黃氏兩姐弟被裁定罪成，最後分別囚9年及7年半。

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業主劉百行十年前放售屋地 現已升價11倍

自從佛堂在1999年7月停辦，根德道22號這幅屋地一直荒廢，未有任何用途，或許是非一直停不了，業主富商劉百行在2012年11月曾經放售過該幅屋地，叫價高達3.6億元，樓面呎價約4.2萬元，不過一直都賣唔出。睇返資料，該幅屋地佔地約1.42萬平方呎，重建後樓面大約8,559平方呎。

這幅是非之地難以甩身，直到今日富商劉百行依然係屋地業主。不過隨過去多年樓價持續上升，位於九龍塘的地價、樓價通通全面上升，要係根德道買到洋房豪宅，近一年呎價已經升到7萬至8萬元，而只係位於街內的位置，每日到「返學放學」時間，都有大批家長駕車接送子女，令根德道在每日指定時間塞車。

根德道名校集中地、每日「返學放學」時段例牌塞車

因此可以推斷根德道22號這一幅位處歌和老街大單邊、景觀更佳的根德道22號屋地，目前地價已經升價翻一翻，若以樓面呎價8萬元計算，目前市值高達6.8億元。

雖然地皮當日屢屢成為是非之地，而且更已經荒廢超過24年，但似乎能夠為業主帶來相當可觀的投資升幅，升幅高達約11倍。