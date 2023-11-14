美聯、港置合謀定價　5大高層被告起底　佢16年升職12次最進取！

競委會入稟競爭事務審裁處，起訴美聯（1200）、港置等，質疑其違反「第一行為守則」，並曾與競爭對手中原集團，在去年10月至12月間多次會面，協議最低佣金，屬嚴重反競爭行為，故要求下令5名美聯高層支付罰款及取消董事資格。



入稟狀指美聯直接參與事件，5名管理層亦涉事，當中包括美聯集團董事總經理兼執行董事黃靜怡（Angela）、美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明（Sammy）、美聯物業住宅部港島區董事李頌賢（Jimmy）、美聯物業住宅部營運總監張子存（Kelvin）、美聯旗下香港置業行政總裁馬泰陽（Dave）。



香港置業行政總裁馬泰陽。（資料圖片）

16年升職12次任CEO

其中，尤以現時38歲、香港置業行政總裁馬泰陽（Dave）日常作風最為進取。他在2007年加入該集團由營業員做起。由於其父是生意人，因此他亦早已掌握物業銷售人脈，因此短短半年內，已成為全公司的銷售冠軍，當年為公司帶來約300萬元佣金。

時至2008年，他已升任分行經理，至今在16年間升職12次，包括2021年升任營運總監及九龍區董事，其間連續多個月帶領九龍區錄得盈利，帶動香港置業逾10年來首次賺錢，所以去年升任CEO。

布少明加入美聯物業約35年。（資料圖片）

曾強調：代理對於法律知識要夠了解

布少明（Sammy）出身草根階層，加入美聯物業約35年。其接受訪問時曾稱，當年入行地產代理，緣於其讀書時一份暑期工開始。當時他在筲箕灣一間細地產代理行，負責派傳單，由於早期並沒有發牌制度，當人手不足時，Sammy亦充當帶睇樓工作。畢業後一兩年，決心加入地產代理，輾轉加入美聯物業工作。

他指，對於作為地產代理，要有三大要素。第一「天道酬勤」，勤力是必須，同時亦有很多網上準備功夫，例如拍攝KOL、VR等單位影片等，亦需要勤力將樓盤放上網；第二要「心態強」，因為代理行業在日常當中也會遇到很多挫折，若果心態不夠強勁，很容易就會想放棄，第三「專業」，令客戶對代理有信心，代理對於法律知識要夠了解。

張子存指「務實專注、走正道、做實事」為其座右銘。（美聯提供）

「務實專注、走正道、做實事」為座右銘

張子存（Kelvin）於1997年加入美聯物業短短三年已晉升至經理，及後逐步晉身至前線管理階層，並於 2014年獲提拔為新界區董事，接受傳媒訪問時，他亦曾指自己憑「務實專注、走正道、做實事」的座右銘，升任營運總監，統領新界及九龍業務。

美聯港島區董事李頌賢（Jimmy）加入美聯至今已經有25年，在入行做地產代理前，專門從事皮革廠貿易工作，經常中港兩邊走,負責管理整條手袋生產線，擁有約200名下屬，月薪達2萬元。在1997年毅然辭職，加入美聯成為地產代理一分子。入行3年升為助理營業經理，並由代理逐步晉身至前線管理階層，在2020年起升任港島區董事。

美聯集團副主席黃靜怡。（林樂謙攝）

黃靜怡畢業於港大工商管理（會計及財務）學系，擁有科大工商管理學碩士學位，曾於羅兵咸永道會計師事務所工作，2008年起任美聯集團執行董事；2011年起出任副主席，同年起亦擔任美聯工商舖有限公司執行董事。2014年任集團副董事總經理，現為美聯副主席兼董事總經理。