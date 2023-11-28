裕泰興馬頭角新盤城軒示位曝光　會所設健身室、戶外花園｜多相

由裕泰興家族持有的土瓜灣美善同道6至10號重建項目城軒，今日（28日）開放住客會所及兩伙交樓標準示範單位予傳媒參觀，並於同日上載首張價單，以及銷售安排訂於本周六（12月2日）展開首輪銷售30伙單位。



發展商今日公開兩伙交樓標準示範單位，分別為27樓A室，以及27樓B樓。是次公開的27樓A室單位為兩房間隔，實用面積為510平方呎，客飯廳呈長形設計，外接22平方呎露台。

↓↓27樓A室無改動示範單位↓↓

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另一伙公開的示範單位則為27樓B樓，實用面積708平方呎，屬三房套間隔。客飯廳同樣呈長形設計， 玻璃趟門連22平方呎的露台，外望城市景。

另外，單位以「一字型」走廊貫穿三間房間，三間房間的外望景觀方向與露台相同，同樣以城市景為主。值得留意的是，主人套房設有「L」字形特大玻璃窗，可以外望啟德體育園景以及遠晀獅子山。

↓↓27樓B室無改動示範單位↓↓

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至於，發展商同日亦開放項目會所予傳媒參觀。會所設於項目的第5層，面積料超過1,000平方呎。現場所見，會所以木材作為主要設計元素。同時，發展商巧妙地運用空間，將整層的會所分開兩邊設計，一邊為宴會室，另一邊則為健身室，並同時設有戶外花園供住戶使用。

↓↓城軒住客會所↓↓