鰂魚涌惠安苑地舖9200萬放售　譚仔現每月20.7萬承租

近期舖位市場氣氛回暖，陸續有大額物業於市場放售。鰂魚涌惠安苑一個低層地下舖最新叫價9,200萬元出售，呎價約48,400元。現時舖位由上市連鎖食肆譚仔雲南米線以月租約20.7萬元承租。



美聯旺舖高級營業董事吳錤溱表示，該舖位為鰂魚涌華蘭路2-12H號惠安苑低層地下LG4號舖，建築總面積約1,900平方呎，間隔四正，設有來去水及洗手間。業主意向售價約9,200萬元，折合呎價約48,400元。目前舖位由譚仔雲南米線以月租約250萬元承租，收租穩健，預計新買家可享約2.7厘租金回報。

附近舖位2019年以1.79億賣出

根據資料，該地段其他同類型舖位早於2019年曾被羅氏家族成員以過億元買入。該商舖為鰂魚涌惠安苑7號地舖，建築面積約1,713平方呎，羅氏家族成員羅開親於2019年以1.79億元買入，呎價約10.4萬元。可見，是次舖位呎價叫價比4年前低出51.6%