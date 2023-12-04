11月二手蝕讓至少錄82宗　眾業主共蝕8400萬　沙田區蝕讓冠絕全港

本港住宅市場蝕讓潮持續。據《香港01》統計，11月份全港各區共錄至少82宗二手蝕讓個案，按月減少11.8%，合計總貶值金額，料一眾原業主合共帳面蝕約8,401.66萬元，按月亦下跌7,398.34萬元或46.8%。若按分區計，新界區仍然為重災，區內錄64宗蝕讓個案，表現按月大致持平，佔11月整體高達78%，其中沙田區蝕讓按月急增46%。



資料顯示，全月整體蝕讓金額最多的是有「明星屋苑」之稱的西貢低密度豪宅傲瀧，涉及為1座連花園特色戶，屬四房兩廳連工人房間隔，實用面積1,760平方呎，連188平方呎花園。

原業主於6月放盤以5,100萬元連車位叫價放售，兩個月後主動下調叫價至4,632萬元，終以3,960萬元沽出，呎價21,932元。原業主4年前以4,499萬元入市，是次轉手帳面勁蝕639萬元，單位期內貶值14%。

↓↓傲瀧1座連花園特色戶↓↓

11月錄四宗兩年SSD 鬆綁蝕讓個案

施政報告為樓市減辣，將額外印花稅（SSD）年期由3年縮短至2年，刺激部份新盤業主賣樓套現。11月亦錄4宗額外印花稅（SSD） 鬆綁蝕讓個案，貶值金額共232.81萬元，分布於屯門、荃灣、元朗及沙田區。當中最勁一宗為荃灣灣景花園4座中層E室，實用面積708平方呎，屬三房海景單位，11月以820萬元沽出，呎價11,582元，較2020年買入價943.8萬元，帳面虧蝕123.8萬元，期內貶值13%。

美孚新邨三房10年業主帳蝕30萬

市場同時亦有持貨10年的業主蝕讓離場，涉及為美孚新邨四期百老匯街119號中低層C室，實用面積701平方呎，原則三房望開揚景。原業主因市況淡靜加上施政報告減辣不到預期，終以640萬元沽出單位，持貨10年，轉手仍需要帳蝕30萬元離場。

↓↓美孚新邨四期中低層C室↓↓

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新界區64宗蝕讓 沙田區按月急增46%

至於以主要區域劃分，新界區錄64宗蝕讓個案，按月表現持平。當中沙田區蝕讓個案錄19宗，急增6宗或46%，繼續冠絕全港各區。蝕讓幅度介乎4.1%至24.4%，合計蝕讓金額，一眾原業主合共帳面蝕1,682.8萬元離場。

當中最勁一宗九肚山玖瓏山月瓏閣1座中層B室，實用面積954平方呎，屬三房連套房儲物房及工人套房間隔，望開揚山景。單位最初以1,200萬元叫價放盤，議價後以1,108萬元沽出，呎價11,614元。據知，原業主則於2014年以1,465萬元購入，持貨9年，是次轉手帳蝕約357萬元，單位期內貶值約24.4%。

至於，九龍區及港島區的蝕讓個案分別11及7宗蝕讓個案，其中九龍區蝕讓金額錄逾800萬元；而港島區蝕讓金額為1,570.8萬元。